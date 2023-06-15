Скабєєва мріє про китайську армію в Росії: журналіст пояснив, що приховано у її словах

Пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Росії дуже не вистачає китайської армії. Виглядало так, що з головного екрану російського телебачення Сі Цзіньпіна просять прийти на захист громадян держави-агресорки.

Втім, такого зробити їй не дозволили б, тож посил був дещо гірший. Таку думку в ексклюзивному стрімі 24 Каналу висловив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков.

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По-перше, Китай на таке не відгукнеться, відтак подібний посил був би бездумним з боку Скабєєвої та росіян. Слід розуміти, що вона не змогла б зробити цього без інструкції зверху. Якщо вона була, це відкрито показує усім: "ми ні на що не спроможні, давайте сюди китайців!.

На думку Бурлакова, посил був такий: Росії потрібна велика армія, мобілізація буде, набиратимуть усіх. Як то кажуть: "Вставай страна агромная!". Вже починають говорити про "вєлікую атєчєствєнную СВО". Були меседжі про те, що мобілізація не потрібна, тому що багато добровольців, а водночас є історії, що збільшується кількість контрактників.

У звітах йдеться про те, що у травні – березні їхня кількість зростала на 30%.Крім того, часткова мобілізація так і не завершилася.

Цей процес під прикриттям пропаганди – з одного боку Скабєєвої, з іншого боку цифр Міноборони – буде продовжуватися. Це означає: "Друзі, ми з такою кількістю не справляємось, потрібно більше", – зазначив Бурлаков.

Росія також нарощує оборонну промисловість, вона повільно, але працює. Ба більше, планується будівництво заводу з виробництва "Шахедів".

"Усе це вказує на те, що Путін і ті, хто відповідає за пропаганду, збираються воювати ще довго", – підсумував журналіст-міжнародник.

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