"Росія відповідатиме": Путін знову сипе погрозами через удари по НПЗ

У четвер, 15 жовтня, Україна відновила удари по російських НПЗ. На атаку відреагував Володимир Путін.

Президент Росії вчергове почав погрожувати Києву новими обстрілами. Про це воєнний злочинець розповів під час свого виступу.

Що сказав Путін?

У четвер, 15 жовтня, Сили оборони знову завдали ударів по російському НПЗ у Рязані. Російський диктатор болісно відреагував на атаку.

Він сказав, що Росія нібито "відповіла" на українські атаки.

Вони зробили перший крок, ми почали відповідати, і по енергетиці теж вже "пищать" і по інших об'єктах,

– цинічно заявив Путін.

Воєнний злочинець стверджує, що нібито Україна першою почала бити по Росії. Зауважимо, що російський диктатор, як завжди, збрехав. З моменту оголошення "енергетичного перемир'я" країна-агресорка не переставала атакувати українську цивільну інфраструктуру, позбавляючи цивільне населення світла, тепла та води.

Росія порушила енергетичне перемир'я

Нагадаємо, що у неділю, 11 жовтня, президент США Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир'я". Володимир Зеленський підтримав ініціативу американського колеги та заявив, що Україна готова утриматись від атак на НПЗ Росії, якщо країна-агресорка не завдаватиме ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Згодом глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Росія порушила "енергетичне перемир'я" одразу після його проголошення. Того ж дня країна-агресорка вдарила по ТЕЦ-5 у Харкові.

У четвер, 15 жовтня, Володимир Зеленський заявив, що знімає обмеження на удари по НПЗ країни-агресорки. Він пояснив, що Україна призупинила атаки на енергетику Росії на 3 дні на прохання США, але Росія продовжила бити по українській енергосистемі та вбивати цивільних. За тиждень загинули понад 100 українців.