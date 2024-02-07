Росіяни готують нову ІПСО, – майор ЗСУ розповів, яка її мета

Російські окупанти готують нову інформаційно-психологічну операцію проти України. Ворог буде "розганяти" тезу, що нібито в Україні "нелегітимна влада", тому не варто надавати нашій державі допомогу.

Мета таких дій ворога – деморалізація ЗСУ, нагнітання внутрішньополітичної ситуації в Україні та вплив на допомогу від Заходу. Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ Ігор Чечеринда.

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Потрібно відбити ворожу ІПСО

Як зазначив Ігор Чечеринда, є інформація, що Росія готує нову ІПСО проти України. Володимира Зеленського обрали президентом 21 квітня 2019 року, а 20 травня того ж року відбулась інавгурація. Ворог буде розганяти інформацію, що нібито "президент нелегітимний", тому ним не можна вести жодних перемовин, надавати Україні допомогу.

У такий спосіб вони хочуть деморалізувати ЗСУ, нагнітати внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зіштовхувати нас один з одним та впливати на зовнішню допомогу, бо в Україні нібито «нема легітимної влади». Думаю, що у нас є компетентні органи, які знають, як відбити цю ІПСО,

– пояснив він.

Майор ЗСУ переконаний, що ворогу не вдасться здійснити свої плани, та закликав українців не вірити у російські вкиди.

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