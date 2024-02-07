Росіяни готують нову ІПСО, – майор ЗСУ розповів, яка її мета
Російські окупанти готують нову інформаційно-психологічну операцію проти України. Ворог буде "розганяти" тезу, що нібито в Україні "нелегітимна влада", тому не варто надавати нашій державі допомогу.
Мета таких дій ворога – деморалізація ЗСУ, нагнітання внутрішньополітичної ситуації в Україні та вплив на допомогу від Заходу. Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ Ігор Чечеринда.
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Потрібно відбити ворожу ІПСО
Як зазначив Ігор Чечеринда, є інформація, що Росія готує нову ІПСО проти України. Володимира Зеленського обрали президентом 21 квітня 2019 року, а 20 травня того ж року відбулась інавгурація. Ворог буде розганяти інформацію, що нібито "президент нелегітимний", тому ним не можна вести жодних перемовин, надавати Україні допомогу.
У такий спосіб вони хочуть деморалізувати ЗСУ, нагнітати внутрішньополітичну ситуацію в Україні, зіштовхувати нас один з одним та впливати на зовнішню допомогу, бо в Україні нібито «нема легітимної влади». Думаю, що у нас є компетентні органи, які знають, як відбити цю ІПСО,
– пояснив він.
Майор ЗСУ переконаний, що ворогу не вдасться здійснити свої плани, та закликав українців не вірити у російські вкиди.
Російська пропаганда: останні новини
- Російська пропаганда активно працює. Росіяни вірять абсолютно у все, що чують по телевізору. Тотальна ненависть до України та Заходу в інформаційному полі ворога лише зростає. Зокрема, російське населення вірить, що нібито НАТО хоче "напасти та забрати собі території".
- Російські пропагандистські ресурси повідомляли, що нібито Харківську міську лікарню №3 "закрили для цивільних", а у медзакладі начебто лікуються лише польські військові. У мережі поширюють скриншот листування, у якому лікар цього медзакладу повідомляє, що нібито у хірургічному відділенні надають меддопомогу пораненим іноземним військовим, зокрема, полякам. Звичайно, це безглуздий російський фейк.
- Ворожі пропагандисти почали поширювати інформацію, що нібито у Києві почали мобілізовувати жінок до лав ЗСУ. Російські пабліки пишуть, що буцімто у столиці примусово мобілізували медичних працівниць та відправили на полігон – нібито для проходження курсів бойової підготовки. Проєкт "Без брехні" розвіяв цей фейк.
- Зауважимо, що в Україні не мобілізовують жінок. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що ніколи не підпише такий закон. У новому законопроєкті також немає пунктів, які змінюють військовий облік жінок.