На росТБ хочуть вчити першокласників воювати: наводять дивні аргументи

Російські пропагандисти в ефірі свого зомбоящика розмірковують про те, чи варто готувати російських дітей до війни ще з пелюшок. Мовляв, усюди вороги і треба бути готовими.

Так один із російських "експертів" заявив, що мають справу з "поверненням в СРСР". Мовляв, тепер росіяни мають наміри підготувати країну до "неминучої війни" проти "неправильної зовнішньої політики", інформує 24 Канал.

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"Тисячоліттями вся історія людства... хлопчики, чоловіки повинні були вміти воювати, якщо вони хотіли залишитися живими. Дівчата, жінки, повинні були вміти надавати медичну допомогу, якщо хотіли, щоб їх чоловіки залишилися живими", – сказав гість росТБ.

Пропагандист намагався переконати, що їм "вселяли" думку, що вони ввійшли в якийсь "новий незвіданий світ". А він, за його словами, виявився "цілковитою брехнею".

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Окупантів нічого не врятує

Так званий "експерт" заявив, що "не було жодного покоління, якому б не доводилося воювати". А от, мовляв, якщо був би всезагальний військовий обов'язок хоча б за 10 років до війни, то тоді б могли "врятувати" людські життя. Однак Росії абсолютно наплювати на людські життя, тому вона й надалі відправляє в Україну своїх солдатів на забій.

"Ризик великої війни завжди є. Це реальність нашого життя. А ми повинні зробити так, аби чоловіки були готові "захищати свою країну", щоби вони не стали одразу "жертвою", – сказав російський пропагандист.

Так званий "експерт" вважає, що ті, хто проти цієї підготовки, "домагаються крові".

"Усі, хто кричить: "Не треба вчити чоловіка, хлопчика користуватися зброєю, окопуватися тощо", – вони домагаються лише одного. Того, щоб він загинув у першому ж бою", – зауважив пропагандист.

Мовляв, тепер всі, хто хочуть, аби росіяни "залишалися живими", мають виступати за цю підготовку. Але, варто зазначити, що навіть якась там підготовка від загибелі окупантів не врятує. При цьому, дехто з росіян проти того, аби ця підготовка перетворювалася в "люту обязаловку" для школярів.

А от пропагандист Андрєй Сідорчік заявив, що готуватися потрібно ще в школі.

Не мовиться про те, щоби з першокласників робити підривників. Початкова підготовка треба, щоби на наступних етапах було, з чим працювати,

– сказав Сідорчік.

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