Російська розвідка несподівано заступилася за Петра Порошенка

Директор зовнішньої розвідки Росії заступився за Петра Порошенка. Він дорікнув українській владі за переслідування п'ятого президента.

Порошенко повернувся в Україну 17 січня. Після чого вирушив у суд, де розглядали "вугільну справу", в якій він фігурує.

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Розвідка Росії про справу Порошенка

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін вирішив прокоментувати справу проти п'ятого президента України.



Особа Порошенка всім нам добре відома, і ця брудна внутрішня кампанія всередині України, звичайно, не підіймає репутацію нинішнього київського режиму,

– заявив Наришкін.

Він також зазначив, що ніяких додаткових коментарів надавати не хоче.

Повернення Порошенка до України: головне

Порошенко повернувся до України з Польщі вранці 17 січня. З аеропорту політик разом з адвокатами поїхав до Печерського суду, де об 11:00 почалося засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. Прокурори просили суд про арешт політика з правом внесення застави у розмірі 1 мільярд доларів.

Своє рішення у справі суд має оголосити 19 січня.

Справа Порошенка: коротко

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило про підозру у державній зраді. Політик є фігурантом так званої "вугільної справи".

Слідство вважає, що Порошенко у 2014 – 2015 роках використав свої повноваження глави держави, аби незаконно припинити постачання вугілля з ПАР. Натомість підписав на вимогу Росії договір на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу, якими керують російські бойовики. Іншим фігурантом цією справи є проросійський нардеп Віктор Медведчук.

Детективи ДБР 17 грудня намагалися вручити п'ятому президенту повістку. Однак він втік від слідчих, просто сівши в авто. Згодом нардеп полетів за кордон, у "поїздку, яку давно планував". Водночас ДБР стверджує, що Порошенко придбав квитки на літак після того, як йому намагалися вручити повістку.

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