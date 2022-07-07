Російське судно із краденим українським зерном таки вийшло з порту Туреччини: реакція МЗС
Туреччина відпустила російське судно, яким окупанти вивезли з тимчасово окупованого Бердянська крадене українське зерно. У МЗС України висловили розчарування через дії турецької сторони.
Міністерство закордонних справ закликає Туреччину розслідувати цю ситуацію і надати відповідь на запити України. МЗС висловило розчарування щодо цього випадку.
Зауважте "Схеми" стверджують, що Росія системно вивозить зерно з України в Туреччину: супутникові знімки
Туреччина проігнорувала звернення України
У МЗС наголосили, що українська сторона зверталася до Туреччини з проханням арештували російське судно "Жібек Жоли" і вантаж. Однак цей запит турецька сторона проігнорувала і ввечері 6 липня судно з краденим українським зерном покинуло порт Карасу.
Тепер Україна просить провести розслідування цієї ситуації, надати відповідь нашій державі на всі запити та зробити все, щоб уникнути повторення подібних випадків.
Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації та надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому, – наголосили в МЗС.
Крім того, через цю ситуацію МЗС викликало посла Туреччини.
Викрадення зерна росією з Бердянська
30 червня російські окупанти відправили судно "Жібек Жоли" з порту тимчасово окупованого Бердянська. Загарбники викрали 7 тонн українського зерна і заявили, що везуть його до "дружніх країн".
Наступного дня посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що російський корабель з краденим зерном прибув у турецький порт Карасу.
Корабель, яким транспортували крадене зерно, побудований на замовлення Росії казахською компанією. У національній компанії з перевезень "Қазақстан темір жолы" збрехали, що буцімто перевезення здійснюється за узгодженим гуманітарним коридором на прохання української сторони.
Цікаво – Зеленський про шанси розблокувати експорт зерна з України: дивіться відео