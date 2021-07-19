Російське судно направили у німецькі води, аби добудовувати "Північний потік-2"
19 липня 2021 , 17:46Читать новость на русском
Джерело:DW
Російське судно "академік Черський" вирушило у води Німеччини. Раніше воно будувало російський газопровід "Північний потік-2" на території Данії.
Судно збирається укладати 2,6-кілометрову ділянку другої нитки газопроводу у виключній економічній зоні Німеччини.
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Судно покинуло води Данії
У пресслужбі Nord Stream 2 AG переконують, що роботи проводять відповідно до отриманих дозволів.
За інформацією глобальної системи позиціювання суден MarrineTraffic, "академік Черський" залишив води Данії вночі 19 липня. Він починав там роботи ще у квітні.
До слова, трубоукладальник "Фортуна" досі залишається в данських водах.Зверніть увагу! Росія з 2015 року будує "Північний потік-2", аби транспортувати газ в Європу, оминаючи Україну. Якщо ж газопровід добудують, Київ може втратити транзит газу та мільярди доларів.
Останні новини про "Північний потік-2"
- Раніше Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Це важливо, оскільки обмеження блокували будівництво.
- Президент США Джо Байден сказав, що санкції контрпродуктивні, адже газопровід побудований вже на 95%. Натомість вони буцімто руйнують стосунки з Європою.
- Проте Штати таки склали новий список санкцій і внесли туди російські судна та компанії, пов'язані з проєктом.
- Після цього США та Німеччина почали говорити про можливі компенсації Києву за втрачений транзит.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запевнила: навіть якщо газопровід запустять, Україна залишиться транзитером газу.