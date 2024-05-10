Після російських атак найскладніша ситуація з енергетикою у 2 регіонах: про які області йдеться
Російська армія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Відомо, що зараз найскладніша ситуація з енергетикою після ворожих атак у 2 регіонах.
Йдеться про Харківщину та Дніпропетровщину. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі Радіо Свобода.
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Внаслідок ворожих атак найскладніша ситуація з енергетикою у 2 регіонах
У нас є два регіони, які страждають найбільше. Перше – це Харків. Ми маємо там мережеві обмеження. Це означає, що не можна подати електроенергію, яка є там на інші частини України, якщо так можна сказати, в саме місто через мережеві обмеження. І там на кожну годину десь 200 − 250 тисяч людей перебувають без світла,
– сказав Сергій Коваленко.
Відповідно до його слів, локальний оператор мереж намагається зробити це досить збалансовано, але на 100% на кожну годину неможливо заживити кожного з споживачів.
Коваленко зазначив, що на Дніпропетровщині після масованих обстрілів енергооб'єктів від березня діють обмеження для промислових споживачів.
Друга історія у нас складається на Дніпропетровщині. В одному з промислових регіонів також діють промислові обмеження ще з березневих обстрілів. І там є обмеження. Вони стосуються насамперед промисловості. Це мережеві обмеження,
– зазначив Коваленко.
Він констатує, що попри те, що квітень і травень є місяцями, коли енергоспоживання одне з найнижчих вже спостерігається дефіцит у пікові ранкові та вечірні години споживання.
"Звісно, декілька годин в день, коли є сонце, працюють сонячні станції на повну потужність, цього дефіциту може не бути, але в ранкові та ввечері пікові години у нас є вже дефіцит", – повідомив він.
Коваленко зазначив, що варто розуміти ще 2 моменти.
По-перше, це квітень і травень. Такі два місяці за весь рік, в якому споживання максимально низьке. Тобто в нас тепло, у нас довгий світловий день і в нас ще не настала спека, коли вмикаються всі кондиціонери. Тобто ми маємо розуміти, що навіть на низькому споживанні у нас вже є дефіцит,
– резюмував він.
Росія 8 травня атакувала українську енергетичну інфраструктуру: що відомо
- У Міненерго зазначали, що 8 травня росіяни атакували об'єкти пов'язані з виробництвом та передачею електроенергії, у декількох регіонах України. Зокрема, йдеться про Полтавську, Кіровоградську, Запорізьку, Львівську, Івано-Франківську та Вінницьку області.
- Крім цього, у ДТЕК повідомили, що внаслідок масованого обстрілу окупантів пошкоджено 3 теплоелектростанції. У компанії зазначили, що серйозно пошкоджено обладнання.
- Там додали, що це вже п'ятий масований обстріл її енергетичних об'єктів за останні півтора місяця. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.