Путіну все одно кого ліквідовувати: як російська армія намагається вибити добровольців

Бійці легіону "Свобода", Російського Добровольчого Корпусу та Сибірського батальйону продовжують проводити бойові дії у Курській та Бєлгородській областях Росії. Щодня вони завдають значної шкоди противнику.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира Легіону "Свобода Росії" "Цезар", який зазначив, що на сьогодні російські добровольці контролюють населені пункти Горьківське та Козинку на Бєлгородщині. Противнику не вдається їх вибити звідти.

Дивіться також Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон

Противник має чисельну перевагу

При цьому російська армія застосовує на території Росії ті самі методи ведення війни, що і на території України.

Йдеться про масований артилерійський вогонь, реактивні системи залпового вогню, застосування авіації. Попри те, що там перебувають громадяни Росії, Путіну все одного, кого ліквідовувати. Головне для нього – показати, що ситуація під контролем,

– зазначив "Цезар".

Всім відомі методи російської влади: політичні вбивства, десь когось застрелити, отруїти "Новічком", згноїти в тюрмі. Як зазначив заступник командира Легіону "Свобода Росії", з добровольцями – складніше, тому що проти них застосувати ці методи у росіян не виходить.

Водночас противник має чисельну перевагу, активно використовує артилерію, авіацію, FPV-дрони. Він вчиться, робить висновки, стає сильнішим.

"Ми це чудово розуміємо, і також набуваємо сили, зростаємо", – наголосив заступник командира Легіону "Свобода Росії".

Прикриваються цивільними

Проводячи операцію на території Росії, добровольці стикнулись з ситуаціями, коли російська влада прикривалася мирними жителями на своїй території, облаштовуючи позиції біля житлових будинків.

"Всі ці історії відомі ще з 2014 року під час вторгнення Росії на Донбас. Зараз відбувається те ж саме. Росіянам не шкода ані українське мирне населення, ані громадян Росії. Навпаки, вони намагаються максимально прикриватись цивільними. Нічого по справжньому військового, чесного від них не варто чекати", – впевнений "Цезар".

Що відбувається у прикордонних областях Росії