Це частковий успіх, – РДК прокоментував реакцію Путіна на прорив кордону

Лише на другу добу глава Кремля Владімір Путін спромігся прокоментувати операцію російських добровольців. Диктатор сказав, що буцім кордон прорвали "іноземні найманці".

Також він пожалівся, що бійці намагаються зірвати так звані "вибори". Своєю чергою, начальник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна" зазначив 24 Каналу, що реакція Путіна – частковий успіх.

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"Так. Зокрема, це частковий успіх. Оскільки ті території, на яких ведуться бойові дії не зможуть брати участь в безумній цирковій виставі під назвою "вибори президента Росії". У будь-якому випадку вибори стануть не легітимними, зокрема, через цю причину", – наголосив "Фортуна".

Що з російським населенням

У РДК заявили, що бої ведуться у Курській та Бєлгородській областях. Місцеве населення налякане та не поінформоване як і в попередні рейди – навесні та восени 2023 року. Влада Росії нічого не робить, аби захистити росіян.

У якийсь момент на території населених пунктів починають вестися бойові дії. Наші бійці, зустрічаючи місцеве населення, наполегливо рекомендують усім пройти в укриття, не виходити на вулицю, ніде не появлятися,

– підкреслив начальник штабу РДК.

Оскільки бійці Російського добровольчого корпусу завжди кажуть усім, зокрема, населенню Росії, що російська армія взагалі не соромиться обстрілювати свої міста та села, якщо існує загроза входу якоїсь групи.

Останні заяви російських добровольців

Рейд на територію Росії розпочався 12 березня. Російські добровольці кажуть, що готові йти на столицю, але Москва – проміжна ціль. Основна мета – Владивосток у довгостроковій перспективі. Бійці розвивають успіх наступальних дій і мають серйозні та впевнені наміри й амбіції.

Прорив кордону дуже невигідний для Владіміра Путіна напередодні псевдовиборів, хоч результати відомі заздалегідь. У РДК вважають, що справедливим би фіналом для диктатора була реалізація ордера МКС і суд за усі злочини. Але найстрашніший сценарій – позбавлення його усіх преференцій і заслуг.

До того ж, у Кремлі спостерігається неабияка паніка. Про це свідчить заява Путіна. Російська влада зовсім не очікувала, що "вибори президента Росії" відбудуться у такий спосіб. У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що кремлівська "еліта" не знає, що робити з цією ситуацією і починає метушитися.

Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон звернулися до мирних росіян, які мешкають у Бєлгороді та Курську, а також до влади цих регіонів. Бійці попередили, що завдаватимуть ударів по військових об'єктах, які окупанти облаштували поміж цивільними.