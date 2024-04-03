Найактивніший напрямок: скільки російських ДРГ намагалися перетнути кордон на Сумщині

Ворог не полишає спроб зайти на територію України, використовуючи для цього диверсійно-розвідувальні групи. Так, лише протягом минулого тижня було зафіксовано три таких спроби.

Про це в ефірі телемарафону розповів Сумської ОВА Володимир Артюх. Він також наголосив, що ворог не припиняє терору прикордонного регіону, передає 24 Канал.

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Російські ДРГ не полишають спроб зайти на Сумщину

Артюх повідомив, що ворог продовжує відправляти ДРГ, які повинні зайти на територію Сумщини. Лише протягом минулого тижня було зафіксовано 2 випадки, коли російські диверсанти намагалися перетнути кордон. Втім, всі спроби буди зупинені й окупанти отримали відсіч.

Отримали гідну відповідь від наших Збройних сил, від прикордонників. Завдали їм бойових втрат,

– наголосили в Сумській ОВА.

Загалом, протягом 2023 року було зафіксовано 52 диверсійно-розвідувальні групи ворога, які намагалися зайти на територію Сумської області.

За словами начальника Сумської ОВА, найбільшої шкоди нині завдають керовані авіабомби. Ворог почав активно їх використовувати й лише протягом трьох місяців завдав 412 авіаударів. Також окупанти почали застосовувати новий тип зброї – авіабомби вагою у 1500 кілограмів. На Сумщині зафіксували один такий випадок.

Нині з Сумської області евакуювали понад 11,5 тисячі мирного населення. Серед них – близько 1700 дітей.

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