Російські дрони атакували об'єкти Укренерго в кількох областях: які наслідки

Під час нічної атаки 20 липня окупанти вдарили по об'єктах енергетики в трьох областях.

Уночі 20 липня тривога охопила декілька областей, і, на жаль, наслідки російської атаки були значні. Зранку в Повітряних силах написали, що збили 12 ударних БпЛА Shahed – 131/136 і 1 БпЛА невстановленого типу.

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Окупанти атакували енергооб'єкти

Вночі російські БпЛА атакували об'єкти оператора системи передачі електроенергії в Полтавській, Сумській і Чернігівській областях. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі в окремих районах Полтавщини та Чернігівщини,

– ідеться в повідомленні Укренерго.

На ранок більшість споживачів уже отримали електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Наразі немає інформації про те, що внаслідок атаки введуть додаткові обмеження щодо відключень світла. Якщо так усе ж станеться, 24 Канал оперативно напише про це.

Що відомо про нічну атаку росіян

Під ударом був і Київ. Зокрема, в Солом'янському районі зафіксували падіння уламків дрона. Поки що про руйнування чи поранених не було інформації.

У Конотопському районі Сумській області дрон атакував енергетичний об'єкт. Один із безпілотників збила ППО, проте наслідки удару ліквідовують.

Було влучання у Полтавському районі, а в Миргородському районі області пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих. Ворог ударив по Полтавщині спершу ракетою ввечері 19 липня, а потім спрямував туди безпілотники вночі 20 липня.

Згодом в Полтавській ОВА показали відео наслідків атаки. На ньому добре помітно велику пожежу.

На 9:30 водопостачання відновили всім споживачам в області. Енергетики продовжують роботу, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки людей.

На Чернігівщині росіяни також завдали удару по об'єкту енергоінфраструктури.

ПС про атаку

Там написали, що в ніч на 20 липня 2024 року Росія завдала удару трьома балістичними ракетами наземного базування "Іскандер-М" із Воронезької області, однією крилатою ракетою "Іскандер-К", 16 ударними БпЛА типу Shahed із Курської області, а також запустила один БпЛА невстановленого типу. Було атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

Відсіч ворогові давали підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил. Вони збили дрони в результаті протиповітряного бою.