Росіяни схильні до ризику, коли обирають ціль, – ексречник НАТО про БпЛА в Румунії

Кремль свідомо обирає свої цілі для атак і прекрасно розуміє всі пов'язані ризики. Окупанти створюють напругу на кордоні з НАТО, намагаючись таким чином залякати світ.

Колишній речник Альянсу Джеймі Ши в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про мотиви атак росіян. Вони готові брати на себе відповідні ризики, щоб імітувати напругу.

Дивіться також Уламки "Шахедів" у Румунії: якою може бути реальна відповідь НАТО

Спроби росіян залякати

Атаки російських дронів на Румунії є вже не першим прихованим актом агресії проти країн НАТО. Наприклад, кілька днів тому окупанти спільно з членами ОДКБ і вагнерівцями організували навчання на білоруському кордоні з Польщею. Сергій Шойгу же кілька днів тому оголосив початок будівництва військових баз на кордоні з Фінляндією

Кремль здатний створювати напругу біля країн, що входять в Альянс. Москва намагається залякати, тому готова йти на певні ризики. Однак росіяни прекрасно розуміють, що НАТО буде захищати території у випадку прямої агресії.

Вони знають, звичайно, що існує таття 5 і НАТО захищатиме своїх членів, я не маю жодних сумнівів. Але росіяни, схоже, щасливі жити в умовах такої підвищеної уваги. Тому, як аналітик, я вважаю, що для всіх країн-членів НАТО було б розумно звернути увагу на захист населення, яке живе саме на кордонах, від типу діяльності, яка, до речі, також може бути гібридною,

– переконує Джеймі Ши.

Колишній речник зазначив, що НАТО мало б звернути увагу на захист населення, яке живе саме на кордонах. Наразі Кремль намагається посилити напругу, зокрема, за допомогою нелегальної міграції. Джеймі Ши переконує, що у новій парадигмі важливо підвищити захист кордонів.

Безпілотники на території НАТО