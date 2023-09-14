Є два рішення, – у Зеленського сказали, як запобігти падінню дронів у Румунії

Під час російських атак на Одещину дрони залітають також на територію Румунії. У країні НАТО вже втретє виявили уламки "Шахедів".

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що можливі два рішення, щоб убезпечити Румунію від російських дронів.

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"Це ж не питання Румунії – це питання колективного органу НАТО. Він має провести консультації згідно з четвертою статтею і після того вирішити. На мій погляд, є два рішення", – зазначив Подоляк.

Про які рішення мова

передбачає, що країни-члени консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза будь-якій з них.

Перше рішення – це надати Україні набагато більше систем протиповітряної оборони чи додаткові снаряди до них. Так наша країна зможе повністю закрити небо, чим убезпечить і всі країни за собою.

Друге рішення – це збільшити кількість систем ППО на кордоні самої Румунії, щоб вона самостійно збивала російські дрони.

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Подоляк додав, що перше рішення йому подобається більше, однак ухвалити його може лише Північноатлантичний альянс.

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