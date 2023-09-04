"Іншою бути не могла": політолог пояснив реакцію Румунії на падіння російського дрона

Вночі проти 4 вересня російські окупанти обстріляли дронами-камікадзе Одещину. "Шахеди" впали також на території Румунії, однак там це заперечили.

Політолог Андрій Вігірінський сказав 24 Каналу, що реакція Бухареста не могла бути інакшою, оскільки він не зацікавлений у прямому протистоянні з Росією.

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"Вони заперечують сам факт, що це відбулось, але якщо навіть падіння було, то це не було спрямовано проти них. Відповідно, це не було агресією проти країни-члена НАТО", – зазначив Вігірінський.

Так, якби Румунія визнала, що російські дрони впали на її території, довелось би якось на це відповідати. Оскільки висловити глибоке занепокоєння недостатньо, а завдати удару у відповідь – невигідно, було вирішено вдати, що нічого не було.

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"Нашим партнерам краще зберегти статус країн, які не перебувають у конфлікті з Росією", – констатував Вігірінський.

Румунія – член НАТО, і загроза їй розцінюватиметься як загроза всій організації та вимагатиме негайної реакції. Але Альянсу краще, щоб війна була лише на території України.

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