Якщо уламки "Шахеда" впали на нашій території – це порушення суверенітету, – президент Румунії

На території Румунії знайшли уламки дронів. Потрібно провести розслідування, аби дізнатися їхнє походження.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс. За його словами, якщо це уламки російського "Шахеда" – це буде розцінюватися як порушення суверенітету.

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Йоганніс зазначив, що розслідування має з'ясувати:

походження уламків дронів, які виявили у Румунії,

час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.

Якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії, держави-союзника НАТО,

– зауважив президент Румунії.

Він заявив, що російські атаки на українську цивільну інфраструктуру, які, безумовно, є воєнними злочинами, відбуваються на дуже невеликій відстані від румунського кордону.

"Проте ми не втрачаємо пильності та перебуваємо в постійному контакті з іншими нашими союзниками по НАТО. Я повторюю: в рамках НАТО ми дуже добре захищені, і Румунія має надзвичайно сильні гарантії безпеки, найсильніші в нашій історії", – підсумував Йоханніс.

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