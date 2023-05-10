Можуть розпочати кастинг на наступника Путіна: ексагент КДБ про складний вибір олігархів Росії

Владімір Путін не тільки зазнає поразки у війні в Україні, але в його оточенні відбуваються процеси, які рано чи пізно можуть спровокувати його усунення від влади.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Радянського Союзу Олександр Зеленько. На його думку, поки що це не відбувається, тому що в Росії не відбулося зрощування фінансово-олігархічних груп і політиків.

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Олігархи вагаються

Він зазначив, що іноді українці намагаються самі себе обдурити, сподіваючись на те, що санкції завдали Росії великої шкоди.

Відкриваємо Forbes і дивимося: якщо у 2022 році мільярдерів в Росії було 88, то в цьому році – 110. Якщо раніше їхній сукупний капітал складав понад 350 мільярдів, то зараз – понад 500 мільярдів,

– підкреслив ексагент КДБ.

Олігархи в Росії, за його словами, швидко зростають, у них все дуже добре і вони зараз вагаються, чи залишати бункерного діда і далі ще трохи пограбувати.

"Але це небезпечно, бо якщо не зловити момент, то може вискочити якийсь умовний Троцький і тоді полетять всі, як у 1917 році", – припустив Зеленько.

Також вони можуть розпочати кастинг на наступника Путіна. Зараз є тільки дві фігури – Євгеній Пригожин та Рамзан Кадиров.

Але вони обидва ще дикуваті. Щодо них ще не проведені консультації із Заходом, хто з них прийнятніший для західного світу. Також не узгоджено, під якою політичною програмою хтось з них може прийти до влади. Вони не мають партії,

– наголосив співрозмовник.

Мається на увазі не політична партія, додав він, а спаяна військова організація. Такі є у Пригожина та Кадирова, але вони не готові формально зайняти якусь державну нішу.

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Ідеальна ситуація, щоб назавжди покінчити з імперією

"Уявіть, якщо представники ПВК "Вагнера" або кадирівці посядуть всі адміністративні пости від голови райадміністрації до губернатора. Виглядає дикувато. У них ще не готовий апарат. Підготовка триває, але мляво", – зауважив ексагент КДБ.

На його думку, якби можна було створити партії в Росії, які б руйнували її зсередини, і вони б рвали одна одну, створюючи тотальну громадянську війну за принципом "всі проти всіх", – це було б чудово.

"Заходу б це не сподобалось, але б для України це була б ідеальна ситуація назавжди покінчити з Росією", – відзначив Олександр Зеленько.

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