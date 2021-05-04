Російські ГРУшники у Європі: як Україна спровокувала скандали російської розвідки

Чому російські розвідники залишаються у центрі європейської уваги та до чого тут Україна – у нашому матеріалі.

У Болгарії шістьох росіян підозрюють у причетності до вибухів на складах зі зброєю. Ця зброя належала болгарському бізнесмену Еміліану Гебреву. Його ж зброя зберігалася на чеських складах, де також стались вибухи. У яких також офіційно звинувачують Росію.

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Це – короткий опис дипломатичних скандалів, які останніми тижнями розгортаються навколо Росії та її розвідки. Чому всі вони почались із того, що після початку війни на Донбасі Кремль намагався перешкодити поставкам зброї в Україну, розбирали журналісти 24 каналу.

Тому що їх знову викрили.

Після того, як у Чеській Республіці виявили російский слід у вибухах на складі боєприпасів, один із колишніх міністрів оборони Болгарії закликав відновити розслідування щодо подібних вибухів, які мали місце на військових складах цієї країни.

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Новий аналіз даних вказав на можливий зв'язок між російським Головним розвідувальним управлінням генштабу Російської Федерації та низкою вибухів на військових складах Болгарії. Останній з серії інцидентів стався у 2020 році у місті Казанлик.

Приблизно під час вибухів на заводі у Вазові навесні 2015 року щонайменше шість росіян, яких ідентифікували як агентів ГРУ, регулярно приїжджали та виїжджали до Болгарії.

Крім того, дані про польоти та інформація про відстеження GPS, вперше зібрані Bellingcat, вказують на присутність ще одного агента ГРУ від дати вибухів 2014 року.

Розслідувачі також заявляють, що всі трагедії стались приблизно за одним сценарієм: вибухам передували пожежі, після яких спрацьовували дистанційно керовані вибухові пристрої.

Продукція на болгарських арсеналах, так само як і на чеських складах, пов’язана із болгарським торговцем зброєю Еміліаном Гебревим. Цю продукцію передбачалося відправити на експорт в Україну та Грузію, які мали збройні конфлікти із Росією.

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При цьому прокуратура Болгарії визнала, що має підстави для припущення зв’язку між спробою отруєння Гебрева і вибухами на військових складах у Болгарії та Чехії, а також щодо причетності до цих інцидентів російських громадян.

Про співробітників спецпідрозділу ГРУ 29155. Це невеликий диверсійний підрозділ російської розвідки, який спеціалізується на диверсійній та "брудній" роботі за межами Росії. До нього входять приблизно 30 осіб.

Спецпідрозділ 29155 створили наприкінці війни у Грузії. Ситуація там ще довго лишалась напруженою. Були спалахи воєнних дій навколо Південною Осетії. За припущенням розслідувачів, тоді Росія мала знищити запаси боєприпасів, якими могла б скористатися грузинська армія. Для цього і використали цей підрозділ ГРУ.

Серед операцій, у яких підозрюють співробітників цього підрозділу:

кампанія політичної дестабілізації в Молдові у 2016 році,

участь у спробі просербського держперевороту в Чорногорії у 2016 році,

спроби отруїти болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева у 2015 році,

участь у демонстраціях на підтримку незалежності Каталонії у 2017 році,

участь у спробі отруєння "Новачком" Сергія і Юлії Скрипалів у 2018 році.

При цьому європейські воєнні експерти зазначають: про спецоперації цього підрозділу стало відомо не через низький професіоналізм виконавців. Про них стало відомо тому, що перед співробітниками ГРУ стояло завдання виконати операцію за будь-яку ціну. При цьому завдання зберігати особливу секретність перед ними просто не ставили.

Про існування підрозділу 29155 стало відомо після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії. Найвідомішими його співробітниками стали виконавці цієї операції Анатолій Чепіга (псевдо – Руслан Боширов) та Олександр Мішкін (псевдо - Олександр Петров). Ця пара агентів, крім того, фігурувала в організації вибухів у Чехії.

Зараз всі співробітники підрозділу 29155 викриті журналістами-розслідувачами видання Bellingcat.

Лідер групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв, який вивчав роботу російських агентів, каже, що жоден із членів цієї групи, які раніше працювали під прикриттям, після 2019 року не брав участі в міжнародних операціях. Після того, як розслідувачі їх розсекретили, опублікувавши дані їхніх паспортів, будь-яка спецслужба світу могла б їх вирахувати.

"При цьому ті, хто працював під прикриттям дипломатичної служби, продовжували подорожувати, як мінімум до кінця 2020 року", – додає він.

Ті скандали які зараз вирують навколо причетності росіян до вибухів на європейських арсеналах, розпочались через Україну.

За словами Грозєва, цей підрозділ займався забезпеченням інтересів міністерства оборони Росії. Тому кожного разу, коли Росія розпочинала нову війну – співробітники 29155 ставали активнішими.

У 2014-215 році цей відділ ГРУ займався супроводом війни в Україні. "Ці ж люди – Мішкін, Чепіга та їхні шефи – вони телефоном спілкуються з військовими розвідниками на Донбасі, з місцевими сепаратистами, і одночасно із цим гуляють по Європі та знищують людей і боєприпаси, які призначені для України", – каже він.

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Всі знищені боєприпаси на чеських та болгарських складах, за словами Грозєва, це або реактивні, або нереактивні снаряди для радянської техніки. Тобто для техніки, яку під час початку російської збройної агресії мали на своєму озброєнні і Грузія, і Україна.

Як пояснив 24 каналу речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук, в умовах будь-якої війни, головна задача – знищення стратегічного і тактичного резерву боєприпасів противника.

Він нагадав, що Україна досі не має власних заводів із виробництва спеціалізованого пороху, детонаторів, гільз і снарядів патронів.

Ми мусимо все це експортувати. Експортувати їх ми можемо або з Росії, що навіть теоретично неможливо, або з країн колишнього Варшавського договору, які мають відповідну техніку. Це – Чехія, Словаччина, колишні країни Югославії, Болгарія, Румунія. Знищення там резервів вплинуло на нашу обороноспроможність. Колосальні військові операції проводяться, коли у тебе є запас боєприпасів. Ми живемо в обмеженому його режимі,

– наголосив Макарук.

Крім того, за його словами, після викриття причетності росіян до вибухів на складах Чехії та Болгарії, Україні також варто переглянути історію із вибухами на українських арсеналах.

Вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка 24 канал

"Вибухи на наших складах доволі сильно підірвали наші стратегічні резерви. Тому так, ці історії варто об’єднувати. Було б добре, якби створили міжпарламентську комісію, яка б це розібрала. Тому що це вже – факт міжнародного тероризму", – сказав він.

Спеціаліст у галузі військово-промислового комплексу Михайло Гречухін також наголосив, що перевірити слід росіян у серії вибухів українських складів ще раз потрібно обов’язково.

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"У нас і в армії, і в правоохоронних органах, і в урядових структурах регулярно виявляють тих, хто працює на Російську Федерацію. Там є ті, хто підтримує Російську Федерацію, але ми досі про них не знаємо. Росіяни в різних країнах регулярно організовують теракти та політичні вбивства. Тому перевіряти такі речі потрібно обов’язково", – зазначив він.