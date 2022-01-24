Російські месенджери шкодять державі, – Данілов

Рада нацбезпеки та оборони України 24 січня провела засідання на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії. Після цього посадовці зробили низку заяв.

Зокрема, мовилося про те, що месенджери для онлайн-спілкування, власниками яких є росіяни, дуже шкодять нашій державі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Можуть працювати на Росію

За його словами, такі месенджери можуть сприяти гібридним діям Росії і ймовірно працювати на неї.

Також вони можуть розповсюджувати ті наративи, які є дуже шкідливими для нашої економіки,

– звернув увагу Данілов.

Що каже Данілов про ситуацію в Україні

Олексій Данілов заявляв, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Політик наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

На думку секретаря РНБО, Росія не може напасти на Україну найближчим часом. РНБО не бачить жодних підстав для повномасштабного вторгнення.

Також політик заявляв, що в РНБО знають прізвища всіх представників "п'ятої колони" в Україні. РНБО чітко розуміє, чим такі люди займаються.

Одним із найбільш популярних російських месенджерів серед українців є Telegram. Його засновником є Павло Дуров. Він створив також колись популярну в Україні соцмережу Вконтакте.