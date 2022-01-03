Неспокійний початок року: російські найманці поранили захисника України

Проросійські бойовики знову обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Внаслідок ворожої атаки 3 січня зазнав поранення український військовий.

Загалом від початку доби російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню. Противник продовжує зухвало порушувати домовленості про перемир'я.

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Поранений захисник України

Через обстріл з боку російських найманців постраждав військовий Об'єднаних сил. Наразі ним опікуються медики. Стан здоров'я бійця – середньої важкості.

Де гатили бойовики:

у напрямку Світлодарська – з автоматичних та протитанкових гранатометів;

у бік Лебединського – зі стрілецької зброї;

неподалік Шумів – з автоматичних станкових гранатометів.

Ситуація на Донбасі у 2022 році

У пресслужбі ООС наголосили, що завдяки зусиллям Збройних сил рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Наприкінці 2021 року Тристоронній контактній групі вдалося домовитися про відновлення режиму тиші на Донбасі. Попри це, проросійські бойовики й надалі цинічно ігнорують перемир'я. Вони продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Через зірвані домовленості Україна вирішила ініціювати термінове засідання ТКГ. Втім, Росія відкинула таку пропозицію.

Перед самим Новим роком ворог вбив українського захисника Станіслава Богуславського. У перший день року російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим тиші. Ворог відкривав вогонь у напрямку Широкиного, Новолуганського, Водяного та Зайцевого. Протягом 2 січня бойовики не відкривали вогонь у бік українських позицій.

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