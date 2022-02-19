Російські найманці вбили українського військового
19 лютого 2022 , 09:39Читать новость на русском
Джерело:фейсбук штабу ООС
Війська окупанта від початку доби 19 лютого вже 19 разів порушили режим перемир'я. Внаслідок ворожих атак загинув український захисник.
Ситуація на Донбасі залишається критичною. Бойовики не припиняють обстріли, навпаки – з кожним днем все збільшують їх.
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Окупанти вбили українського бійця
Станом на 9:00 19 лютого зі сторони російсько-окупаційних військ зафіксували 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Внаслідок однієї з атак ворог вбив українського захисника. Військовий отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним з життям.
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