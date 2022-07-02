Окупанти бояться опору на Херсонщині: "керівництво" пересувається з великою кількістю охорони

Російські окупанти не надто впевнено почувають себе у Херсонській області. Там достатньо потужний вплив партизанського руху, який завдає загарбникам чимало клопотів.

У Херсонській та Запорізькій областях, які перебувають під російською окупацією, вже неодноразово були зафіксовані замахи як на окупантів, так і зрадників, які перейшли на бік ворога.

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Дійшло до того, що російські окупанти та їх посіпаки тепер змушені пересуватися Херсонською областю з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ. там відзначають, що місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив.

Ці дані підтверджують і в американській розвідці. Там відзначили, що Росія не має достатньо ресурсів, щоб контролювати регіон, який захопила. Адже чималу кількість військ довелося перекинути в Луганську та Донецьку області, де тривають запеклі бої. Відтак для українських партизанів виникло так зване "вікно можливостей", яким вони активно користуються.

"Привіт" для колаборантів

Кожного дня у Херсоні з'являється все більше листівок, на яких "передають привіт" колаборантам. А за їх голову оголошують винагороду. Наприклад, у Херсоні підірвали автівку колаборанта Дмитра Савлученка. Він загинув на місці. Також українські партизани в місті підірвали автівку начальника виправної колонії №90 Соболєва, який перейшов на бік окупантів на початку повномасштабного вторгнення.

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У Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта Олексія Ковальова. Це колишній народний депутат та зрадник України.

Окупанти думають про втечу в Крим

Дійшло до того, що втекти з окупованої Херсонщини намагаються не лише колаборанти, але й російські загарбники. Все через наступ української армії. При цьому втікають вони до Криму через Арабатську стрілку.

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