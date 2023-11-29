Життя важливіше, ніж статки: чому російські олігархи не переходять до дій

У російських олігархів можуть бути думки про те, що війна в Україні не йде їм на користь, але все-таки до активних дій вони не переходять. Причиною цього може бути страх за своє життя.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. За його словами Владімір Путін сьогодні значно агресивніший та жорстокий.

Читайте також Росія почала гібридну війну проти Фінляндії: для чого Путіну міграційна криза на кордоні ЄС

Чого очікувати від олігархів

Після заколоту Євгенія Пригожина російський диктатор став агресивнішим, тому олігархи думають насамперед про те, як зберегти своє життя.

"Сьогодні для них важливіше врятувати життя, ніж статки. Вони готові перемкнути до будь-якого переможця, який це зробить. Водночас розуміють, що події, пов'язані з Пригожиним, показали, що не можна зупинятися на половині дороги, а треба йти до кінця", – розповів Валерій Кондратюк.

На його думку, загроза путінському режиму йде не від олігархів, які одразу почнуть перебудовуватися, а від силового блоку: військових і спеціальних служб. Саме там перебувають люди, які мають аналітично мислити, дбати про майбутнє Росії.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та ГУР МО припустив, що робитимуть російські олігархи: дивіться відео

Соціальний рівень життя росіян падає і на це не вдасться постійно закривати очі. Також є великою помилкою вважати, що Захід втомиться від України. Цього не станеться через одну причину – не можна втомитися від того, що тебе захищає і за тебе воює.

Якщо рік чи два тому ми були одинокими у своїй боротьбі з путінським режимом, то сьогодні нас підтримують більшість країн світу. Економіка Європейського Союзу, НАТО і США значно перевищує економіку Росії,

– зауважив генерал-лейтенант.

За його словами, тимчасові труднощі з боєприпасами виникли тому, що західна економіка й політики прорахувалися і своєчасно не запустили свій військово-промисловий комплекс. Вони передавали нам набої, які мали у надлишковому майні, але набоїв, які зберігали для власного захисту, ми не отримували.

Сьогодні вони запустили процеси у ВПК в інтересах України та у своїх власних. Тому економічна перемога точно буде за нами,

– додав Кондратюк.

Актуальні новини про Владіміра Путіна