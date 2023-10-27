Єдиний, хто вижив з підрозділу: прикордонники взяли в полон корінного москвича

Українські прикордонники взяли в полон окупанта родом з Москви. Він – єдиний, хто вижив з підрозділу.

У полон російського загарбника взяли бійці "Сталевого кордону". ДПСУ оприлюднила відповідні фото, пише 24 Канал.

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Полонений москвич – єдиний, хто з підрозділу залишився живим

Прикордонники взяли в полон контрактника російської армії під час зачистки ворожих позицій на Сватівському напрямку. Він виявився "столичним".

Москвич повідомив, що вирішив йти на війну заради зарплатні у 200 тисяч рублів. Також росіянин зізнався, що він єдиний, хто залишився живим з його підрозділу,

– зазначили в Держприкордонслужбі.

Цікаво Буданов переконав 19 росіян здатися в полон: спецпризначенець розповів про одну з операцій ГУР



Українські захисники взяли в полон ще одного окупанта / Фото ДПСУ



Полонений москвич / Фото ДПСУ

Спецпризначенці ГУР взяли в полон з десяток загарбників

Нещодавно підрозділ спецпризначенців ГУР МО "Артан" взяв у полон з десяток окупантів. Ними поповнили обмінний фонд нашої держави. Фото та відео з полоненими загарбниками можете переглянути тут.

Зверніть увагу! Російські військові, якщо не хочете загинути за божевільні загарбницькі ідеї Владіміра Путіна, терміново здавайтеся в полон українським захисникам. Для вас це єдиний вихід врятувати своє життя.

Телефонуйте на гарячу лінію проєкту "Хочу жити" за номером +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Більше інформації про здачу в полон читайте у телеграм-каналі. Україна гарантує утримання згідно з Женевськими конвенціями.