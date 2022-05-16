Російські пропагандисти самі підтверджують жахи, які накоїли у Маріуполі

Російські загарбники випустили сюжет. У ньому вони спробували спростувати інформацію про викопані траншеї для поховання мешканців Маріуполя. Але замість цього показали жахи, скоєні своїми ж бійцями.

Сюжетом російських пропагандистів поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив на тому, що в бажанні випустити спростування окупанти показали всьому світу наслідки звірств.

Читайте також Вибухи в Миколаєві та прогноз краху Росії: основне за 82 день війни

На фоні сотні безіменних могил

Олександр Симонов, так звати пропагандистського псевдожурналіста, особисто приїхав на кладовище у Старому Криму. Це він зробив для того, щоб спростувати буцімто дезінформацію про вириті траншеї на околиці Маріуполя. І як би він не старався, а вийшло відверто моторошно.

На відео можна побачити траншею, в якій в рядок викладені труни. Як зауважує кореспондент, це не братська могила, адже кожен лежить в окремій труні, а такий спосіб використовують для того, щоб прискорити поховання. Але...

У Маріуполі немає і не може бути трун. З технічних причин. Тому все що у відео, – точно спеціально привезене та покладене для "картинки",

– підкреслив Андрющенко.

Окупанти показали масові поховання неподалік Маріуполя: дивіться відео

Крім того, у пропагандистському сюжеті показують шалену кількість свіжих могил. Усі вони безіменні. Натомість над ними стирчать таблички з номерами, які буцімто з часом змінюватимуть на імена та відомості про загиблих. Хай там що, а ця спроба була жалюгідна та цинічна водночас.

Про траншеї свідчать супутникові знімки

Кілька днів тому стало відомо про нові траншеї, вириті на околицях Маріуполя. Мовиться про населені пункти Старий Крим і Виноградне.

Так, у селищі Старий Крим супутнику Planet Labs вдалося зафіксувати суттєві зміни. Якщо бути конкретними, то площа масового поховання збільшилася на понад 100 метрів. Якщо раніше вона сягала 200 метрів, то тепер – 340 метрів у довжину. Це якщо порівнювати з аналогічними знімками, зробленими у квітні.

Яка зараз ситуація в Маріуполі: коротко

Напередодні Петро Андрющенко розповів, що мешканців Маріуполя змушують розбирати завали. Їм обіцяють платити за це рублями, але маріупольці масово відмовляються. Ніхто з місцевих не хоче виконувати накази окупантів.

Водночас до Маріуполя завозять псевдоволонтерів з Росії. У місті з'явилися представники усіляких "громадських організацій", а також працівники російського МНС. Самі псевдоволонтери співпрацюють з окупантами, допомагаючи організовувати "фільтрацію".

Тим часом у місті спалахують пожежі. Причиною цього є намагання окупантів відновити електропостачання у Маріуполі. Причому російські загарбники не приховують мету, яку вони переслідують. Світло їм потрібне для роботи окупаційної адміністрації, а також "гуманітарних штабів".

Крім того, в місті намагалися відновити водопостачання. Внаслідок цього відбулися затоплення підвалів. Але найгірше те, що вода буквально вимиває тіла загиблих, похованих у дворах.

До теми – як виглядає Маріуполь зараз: дивіться відео