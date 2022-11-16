Російські ракети вже не раз падали на прикордонні, – Подоляк про удар РФ по Польщі

Під час масованої ракетної атаки по Україні 15 листопада дві ворожі ракети впали на території Польщі, вбивши двох людей. Однак це не перший випадок, коли російські ракети падають на прикордонні.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, передає 24 канал.

Важливо Росія запустила ракети по Польщі: як відреагували провідні західні країни

За його словами, російські ракети чи їхні уламки вже неодноразово падали у прикордонних зонах.

Тільки Росія своїми ракетними атаками винна у погрозах та ексцесах в інших країнах. Саме Росія перетворила східну частину європейського континенту на непередбачуване поле бою. Намір, засоби виконання, ризики, ескалація – все це лише Росія. І тут не може бути жодних інших пояснень будь-яким ексцесам із ракетами,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що коли країна-агресор завдає навмисного масованого ракетного удару по всій території великої країни на європейському континенті своєю застарілою радянською зброєю, трагедія рано чи пізно відбувається і на територіях інших держав.

Як Україна відреагувала на падіння російських ракет у Польщі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни не думають зупинятися на Україні. Таким чином, вони вирішили атакувати Польщу.

Міністр оборони України Олексій Резніков також відреагував на удари по території Польщі. Він наголосив на важливості закриття неба над Україною та сприяння поразки російського агресора.

Окрім цього, падіння ракет прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку".

Що варто знати про удар російськими ракетами по Польщі

Пізно ввечері 15 листопада одразу 2 російські ракети впали на території Польщі. ЗМІ повідомили, що дві з них влучили у селі Пшеводів. На жаль, загинули 2 людей.

Внаслідок цього російського посла терміново викликали до МЗС Польщі. Володимир Зеленський провів термінову розмову з Анджеєм Дудою. Український лідер висловив співчуття польському народу.

Польща вже привела війська у бойову готовність. Наразі ведуться дискусії щодо застосування 5 статті НАТО, яка зобов'язує відповісти усіх держав-членів Союзу.

Речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що Сполучені Штати Америки не мають доказів того, що Росія вдарила по Польщі ракетами. Тому поки що рано передбачати подальшу відповідь НАТО.

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