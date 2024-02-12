Рівень загрози – надзвичайно високий: ворог збільшив кількість ракетоносіїв у морі

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Так, окупаційні війська вивели в море ще третій корабель-ракетоносій.

Про збільшення кількості ворожих кораблів в морі зранку 12 лютого повідомили в Силах оборони Півдня.

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У Чорному морі Росія збільшила кількість ракетоносіїв до трьох

До 2 фрегатів додався 1 малий ракетний корабель. Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 24 ракети,

– йдеться в повідомленні.

У Силах оборони підкреслили, що рівень ракетної загрози є надзвичайно високим. Там закликали українців бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги та реагувати оперативно.

Яка ситуація в Чорному морі

Противник дійшов певних висновків після втрати ракетного катера "Івановєц". Як відомо, в ніч на 1 лютого його успішно знищили українські дрони MAGURA V5. За словами голови ГУР МО Буданова, було 6 прямих влучань у корпус ворожого катера.

Російські війська протягом тривалого часу не запускали ракети зі своїх кораблів. Наразі ці судна зайняті обороною та навчанням моряків.

Також відомо, що Україна змогла відновити зерновий коридор у Чорному морі й вийти на майже довоєнні показники. Але окупантам неприємний цей факт, тому вони не залишають спроб перешкодити експорту.

Ні в якому разі не ігноруйте повітряну тривогу. Пам'ятайте, що ворог надзвичайно підступний і може завдати удару у будь-який момент.наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.