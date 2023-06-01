Росіяни дещо перебільшують: у ЗСУ оцінили боєздатність рот "Шторм Z"

Російські окупанти відчайдушно прагнуть відновити боєздатність свого особового складу в Бахмуті. Вагнерівців намагаються замінити всім, що є.

Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, росіяни дещо перебільшили якість рот "Шторм Z", яких перекидають під Бахмут замість бойовиків "Вагнера".

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"Це більш-менш боєздатні підрозділи, але їхня потужність дещо перебільшена. У такий короткий термін жодний новосформований підрозділ не можна вивести на пік форми", – пояснив Череватий.

Росіяни перебільшили боєздатність новостворених рот "Шторм Z": дивіться відео

Кого ще відправляють у Бахмут

Натепер росіяни прагнуть доукомплектуватися, але без проведення мобілізації. Тому вони змушені притягувати до міста-фортеці всі можливі сили, які тільки мають. Зокрема, мовиться про:

різні добровольчі об'єднання;

ПВК різного типу ("Факел", "Патріот", "Ветеран");

"Бойовий армійський резерв країни" (БАРС);

територіальні війська.

Росія зазнає втрат: коротко

Українські військові продовжують нищити російських загарбників. Станом на 31 травня від початку повномасштабного вторгнення загалом ліквідовано 207 910 ворогів. За останню добу до Кобзона відійшло близько 470 окупантів.

Росії вже немає куди дівати знищених військових. Так, українська розвідка повідомила, що росіяни почали будувати два масштабні комплекси для трупів. Площа кожного з них становитиме понад 4000 квадратних метрів.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський опублікував відео, де бійці 3 штурмової бригади проводять вдалу операцію біля околиць Бахмута та "ефективно знищують ворогів".

Головною атакувальною силою в Бахмуті були бойовики ПВК "Вагнера", але вони зазнали колосальних втрат і тепер прагнуть відновитись. 25 травня стало відомо про їхній відхід з околиць міста-фортеці. Очільник найманців Євгєній Пригожин анонсував це ще на початку травня через "снарядний голод".