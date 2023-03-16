"Найсмертоносніший" пілот F-16 назвав російські Су-35 мотлохом

Пілот F-16 авіації США підполковник у відставці Ден Гемптон порівняв російські літаки Су-35 з американськими F-16. Зокрема, пілот зауважив, що F-16 є модульними.

Тобто, коли з'являється нова технологія, – треба витягнути стару коробку та вставити нову. Також американський винищувач дуже простий у використанні.

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Що сказав експілот США про російський Су-35

Ден Гемптон заявив, порівнюючи F-16 проти Су-35, що його думка та думка більшості професійних льотчиків-винищувачів полягає в тому, що Су-35 – це типова російська машина і виглядає вона красиво.

Вони його гарно фарбують, ставлять всякі круті зірочки та все інше. Але в глибині душі це насправді не такий гарний літак. Він добре виглядає на авіашоу, але моя особиста думка, що це мотлох,

– заявив "найсмертоносніший пілот F-16".

Підполковник у відставці Ден Гемптон з позивним Two Dogs пояснив, що:

у російського Су-35 навіть немає AESA – передового радара з системою електронного сканування – активною фазованою антенною решіткою, який на 30 років випереджає радар на Су-35;

– передового радара з системою електронного сканування – активною фазованою антенною решіткою, який на 30 років випереджає радар на Су-35; Су-35 – дуже великий та має два двигуни, які димлять. Тому це легко побачити. Цей літак легко вловити на радарі та вистрілити в нього далекобійною ракетою. І якщо наблизитись до нього, його видно за 10 миль до того, як він побачить вас, якщо ви колись потрапите у ближній повітряний бій;

інші системи на борту Су-35 – також з типового російського маркетингу. Тому їх легко заглушити. США та союзники це широко використовують;

літаки США більш живучі, порівняно з Су-35.

Я б не робив ставку у бою на Су-35 чи будь-які літаки російського виробництва,

– заявив Ден Гемптон.

Він також додав, що українські Повітряні сили обороняються. І МіГ-29, який за класифікацією НАТО називають Fulcrum, був створений для точкової оборони.

"Фактично, у нього достатньо палива, щоб піднятися у повітря, зробити щось недовго, а потім спуститися. Можливо, українці модифікували свої, але російські літаки взагалі не можуть довго бути у повітрі", – заявив експілот США.

Польща передасть Україні МіГ-29