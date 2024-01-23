Стратегічна авіація зношується, – політтехнолог про черговий масований ракетний удар по Україні

Вранці 23 січня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Під ударом опинились Київ, Харків, Павлоград на Дніпропетровщині.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував російську атаку 24 Каналу. За його словами, ворожий обстріл 23 січня був у дечому показовим.

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"Росіяни запускають меншу кількість ракет, але підіймають більше літаків. Зрозуміло, що стратегічна авіація зношується", – зазначив Тизенгаузен.

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Різними обхідними шляхами країна-агресорка досі отримує західні компоненти для виробництва своїх ракет. Тому потрібно посилити санкції, щоб Кремль не міг скористатися фірмами-прокладками й товарами подвійного призначення.

Якщо в цьому головну роль може відіграти Захід, то Україна може зробити інше і вже робить. Ідеться про удари по об'єктах оборонно-промислового комплексу на території Росії. Зокрема, нафтовий термінал компанії "Новатек" в Усть-Лузі досі не відновив роботу.

До того ж українські військові ефективно нищать російські літаки. Дуже болісним ударом для країни-агресорки стала втрата розвідувального літака А-50 та повітряного пункту управління Іл-22 над Азовським морем.

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