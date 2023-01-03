Окупанти обстріляли авторинок та житлові будинки у Херсоні: які наслідки

На деокупованій Херсонщині все ще залишається дуже складна безпекова ситуація. Російські війська продовжують обстрілювати Херсон й інші громади.

Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, за останню добу зафіксовано 79 обстрілів.

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Він зазначив, що росіяни пошкодили критичну інфраструктуру та били переважно по житлових масивах.

"Зараз відновлено всі пошкодження. Близько 90% абонентів в Херсоні підключені до електромереж, водопостачання та газопостачання. З опаленням трішки складніше, але близько 90% так само мають опалення", – повідомив Соболевський.

Дивіться відео: Соболевський про обстріли Херсона

Куди ще були влучання

Херсонський активіст Володимир Молчанов повідомив, що також був обстріляний авторинок, який розташований на виїзді з Херсона. На його думку, навряд чи в той час хтось міг там перебувати, тому минулося без жертв.

Але це ж насправді просто епізод. Це буває кожного дня й кожної ночі. Нічого вже тут дивного немає,

– зазначив Володимир Молчанов.

"Людей все менше залишаються в Херсоні. Зараз вже ОВА видала дані, що менш ніж 60 тисяч людей залишилося в Херсоні на цей час", – додав активіст.

Дивіться відео: Володимир Молчанов про ситуацію в Херсоні

Крім того, Володимир Молчанов пригадав, що російський танк з лісу вдарив по ними ж окупованій Голій Пристані. У результаті знищив кілька квартир та вивалив пів стіни в 5-поверхівці.

"Це південна стінка, тому навіть теоретично не могла бути українська армія. Тим більше, аби прямим наведенням бити в тому місці, – надто далека відстань до найближчих позицій, звідки міг би український танк це зробити", – пояснив активіст.

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