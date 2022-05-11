Російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину з території Херсонської області

Під ранок 11 травня російська війська обстріляли прикордонну з Херсонщиною частину Дніпропетровської області. На щастя, ані значних руйнувань, ані жертв та поранених немає.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що загалом ніч в регіоні пройшла спокійно, була лише одна повітряна тривога.

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Ворог стріляв на межі з Херсонщиною

Проте під ранок російські війська активізувались і почали гатити з території окупованої Херсонщини. Потрапили снаряди у поля поблизу сіл Зеленодільської та Широківської громад. Про постраждалих та руйнування інформації немає.

Обстріл відбувся у Криворізькому районі

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив про деталі обстрілу. Він зазначив, що гатили росіяни по околицях Великої Костромки та Ганнівки у Криворізькому районі. Це відбувалось, як ввечері 10 травня, так і вранці 11-го. Житловий сектор не постраждав, місцеві жителі – теж.

Більше ніяких надзвичайних ситуацій в області не сталося. Наразі у всіх громадах все спокійно,

– додав Лукашук.

Зазначимо, що про обстріл Ганнівки стало відомо напередодні. Руйнувань в населеному пункті не було, проте людям довелось сидіти без світла. Фахівці одразу розпочали відновлювальні роботи. Місцева влада запевняє: ворожих військ на території області немає і не було.

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Ситуація на Дніпропетровщині: останні новини

У Дніпропетровській області 8 травня загинула дитина. 12-річний хлопчик приніс боєприпас, що не розірвався, додому. Вибухівка здетонувала.

6 травня Повітряні сили ЗСУ збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. А напередодні війська Росії цілили по Синельниківському та Криворізькому районах.

Наприкінці квітня росіяни обстріляли з "Градів" населені пункти області. Знову постраждав Криворізький район. Про поранених місцевих жителів інформації не було. Проте пошкодження отримали об'єкти цивільної інфраструктури.

17 квітня ворожий обстріл призвів до жертв. Російські вбивці атакували село у Зеленодільській громаді. Загинув один місцевий житель.Окрім того, місцева влада застерегла мешканців: на території громади є багато снарядів, отож варто бути дуже обережними.

Через злочинні дії росіян дніпровська міська рада ухвалила рішення про дерусифікацію обласного центру. Про це повідомив мер Борис Філатов.

Дивіться у відео: ЗСУ нищать окупантів на межі Дніпропетровщини та Херсонщини