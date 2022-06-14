Російські військові не хочуть служити на окупованих територіях, їм страшно, – Центр нацспротиву

На територіях, які тимчасово окупували росіяни, українці не здаються та демонструють свою патріотичну позицію. Крім того, роблять все, аби ворог покинув наші землі.

Зараз триває новий етап. Про це 24 каналу розповів речник Центру національного спротиву.

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За його словами, кожного дня наші міста, які тимчасово окупували росіяни, – жовто-блакитні. Це можуть бути листівки, стрічки, графіті, плакати, – усе це зʼявляється постійно.

Комунальники не встигають їх знімати, ні в Енергодарі, ні в Мелітополі, ні в Каховці, ні в Запорізькій області чи в інших містах. Люди роблять це дуже активно й швидко,

– пояснив речник Центру національного спротиву.

Він додав, що, крім того, ще й умовно відбувається маркування житла, де перебувають окупанти.

"Російські військові сьогодні в страху. Вони не хочуть служити на окупованих територіях. Їм це страшно", – наголосив речник Центру нацспротиву.

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