Російські військові не повертаються в пункти дислокації після навчань "Захід-2021"
Джерело:"Радіо Свобода"
Минулого тижня закінчилися масштабні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021". Втім, війська держави-агресорки не поспішають повертатися до місць постійної дислокації.
Росія тримає військових у прикордонних регіонах, тому Україна не може втрачати пильності. Про це ЗМІ розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.
Цікаво Щось пішло не так, – військовий експерт про провалені навчання "Захід-2021"
Росія тримає війська біля кордонів
Завершення російських навчань "Захід-2021" з урочистостями відбулося 16 вересня. Втім, українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації,
Не зважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття, на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення,
– розповів Залужний.
Таких груп було 19 і, за даними командувача, кожна налічує близько тисячі людей. За словами Залужного, ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії.Зверніть увагу! Уже на наступний день після початку навчань "Захід-2021" у ЗМІ з'явилася інформація про масовий спалах дизентерії. Численні випадки підхоплення хвороби зафіксували на полігоні "Погоново", що у Воронежі.
Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони перебувають у відповідних районах, наближених до державного кордону,
– уточнив він.
Деякі військові поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до Держдуми. Незначні переміщення все ж фіксують, але, за словами Залужного, "розслаблятися зовсім ми на сьогодні не можемо".
Головне про військові навчання "Захід-2021"
- 9 вересня в Росії стартували військові навчання "Захід-2021" і завершилися 16 вересня.
- Загалом у навчаннях взяли учать понад 200 тисяч людей, з яких 13 тисяч – на території Білорусі.
- У Литві повідомили, що навчання "Захід-2021" – це перший крок до військової інтеграції Росії та Білорусі.
- Паралельно з російсько-білоруськими навчаннями, Україна на прикордонних територіях також проводила відпрацювання майстерності своїх військ.