Вважали, що буде безпечно: скільки баз відпочинку використовують окупанти вздовж Азовського моря

Вночі 22 червня сталася "бавовна" поблизу Бердянська. Дуже гаряче було окупантам на базі відпочинку "Троянда". Росіяни не вперше розміщуються на подібній території, мають свою тактику, але не завжди вона їм допомагає.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Він зазначив, скільки баз відпочинку наразі можуть використовувати окупанти для своєї дислокації.

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Хотіли безпеки для себе

Багато баз відпочинку вздовж Азовського моря не використовуються, оскільки їхні власники виїхали або відмовилися співпрацювати з окупантами. Утім, деякі з них росіяни використовують для розміщення свого особового складу.

Враховуючи, що це бази, як правило, доволі об'ємні за територією об'єкти і ураження проводити складно, вони визначали їх як безпечні. А ті великі бази, де монолітні корпуси, вони одразу заселяли туди велику кількість людей і відповідно відбувалося ураження,

– пояснив депутат.

Він нагадав, нещодавно відбулося ураження в Приморську та селі Азовське Бердянського району.

"Сподіватимемося, що тепер вони будуть змушені обирати місця подалі від берегової лінії", – припустив Лишенко.

Сергій Лишенко про "бавовну" на базах окупантів: дивитись відео

Розробили власну тактику

Аби уникнути ураження, російські окупанти навіть розробили власну тактику – заселялися на одну базу на день-два, потім виїжджали. Такий рух відбувався як територією близької до лінії розмежування, так і в глибині.

"Бувало, коли прилітало по пустим базам: поки інформація дійде, її оброблять. Але було й інше, коли вночі росіяни заїжджають, а вже вдень туди прилітає і вони з подивом дізнаються, що місцеве населення допомагає у цьому. Особливо біля лінії розмежування, де дістає артилерія", – додав депутат.

"Бавовна" для росіян: останні новини

Вибух на базі відпочинку "Троянда" пролунав вночі. Повідомляється, він був настільки потужний, що місцеві чули його за декілька десятків кілометрів. Протягом години можна було спостерігати яскраву заграву від пожежі.

Мер Мелітополя Іван Федоров 22 червня повідомив про вибух неподалік міста. Окупанти заявили про роботу ППО, але густий чорний дим може свідчити про протилежне. Мешканці повідомляють, що гучно було в північній частині міста, а також було чути вибух в стороні Якимівки.

Ранком 22 червня з'явилася інформація про влучання по низці мостів між Херсонщиною та тимчасово окупованим Кримом. Зокрема, під атаку потрапив Чонгарський міст. Він перетворився на суцільне решето. 24 Канал зібрав усі деталі тут.