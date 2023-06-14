Залужного почали згадувати в стінах академії Генштабу Росії через згадку про Герасимова
Джерело:BBC Україна
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю іноземним ЗМІ казав, що росіян не потрібно боятися вбивати. Разом з тим, Залужний не приховує поваги до свого російського візаві, начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова.
Власне, головнокомандувач сказав, що "поважає російську школу воєнної науки". Ба більше, він прочитав усі праці начальника російського Генштабу Валерія Герасимова і вважає його "найрозумнішим з людей".
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Залужний перестав бути для росіян Волдемортом
Співрозмовник видання з провідного військового вишу Росії розповідає, що до цих заяв Залужний був у них чимось на кшталт лорда Волдеморта (той, чиє ім'я не можна називати).
На наступний день після статті, де Залужний обмовився про Герасимова, його прізвище почало з'являтися не лише у дискусіях між викладачами, але й "у навчальному процесі".
Я думаю, ви розумієте, що похвала від ворога цінніша, ніж від друга, а "поважають навіть вороги" – це справжнє визнання, адже самі себе ми хвалимо і так,
– каже співрозмовник.
Ба більше, за його словами, Залужного хвалять і російські військові в полях. Вони кажуть, що Залужний безумовно воює краще, ніж Герасимов і Шойгу.
Росіяни поширили фейк про Залужного
- Нещодавно російська пропаганда знову зганьбилась. ЗМІ країни-агресорки створили інформаційну вигадку про смерть Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- Ба більше, спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба розповів, навіщо окупанти розганяли цей фейк упродовж кількох тижнів.
- За його словами, загарбники намагаються у всякий спосіб вивідати дані про плани ЗСУ та зрозуміти, який крок буде наступним. Задля цього вони навіть вкидають абсурдні фейки про українське військове командування.
- Власне, Валерій Залужний швидко спростував маячню від пропагандистів, зробивши селфі. На світлині можна побачити, що Залужний перебуває на робочому місці.
- Згодом російський фейк остаточно зруйнувала публікація відео з Залужним. Його показав полковник ЗСУ Анатолій Штефан.