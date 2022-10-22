Росіяни розграбовують Херсонський онкодиспансер: вивозять навіть меблі

Російські окупанти з першого дня війни "прославилися" своїм мародерством. Наразі жадібні загарбники розграбовують Херсонський обласний онкодиспансер.

Деталі розповіли джерела 24 каналу у спецслужбах. Російські окупанти вкотре пробивають дно. На тимчасово окупованих територіях вони крадуть все, що можуть вкрасти.

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Цього разу в епіцентрі уваги злодійкуватих росіян опинився Херсонський обласний онкодиспансер. Окупанти вкотре доводять, що їм не властиві будь-які людські цінності. Медичний заклад, який рятував життя, знищують заради наживи.

З онкодиспансеру вивозять усю апаратуру. Так росіяни створюють ще одну загрозу для життів місцевих жителів, які тепер не зможуть отримати необхідну медичну допомогу.

Ба більше, окупанти настільки жадібні та дріб'язкові, що "тягнуть" з онкодиспансеру навіть меблі.

Як окупанти стали символом мародерства

Російські окупанти крадуть з домівок українців все, до чого можна дотягнутися. Мовиться про побутову техніку, комп'ютери та телефони, речі домашнього вжитку, навіть засоби гігієни.

Ті крадені речі, долю яких можна відстежити, опиняються на території Росії. Зокрема, окупант вкрав у Лимані камеру та привіз її додому. Справжні власники досі бачать трансляцію. Зокрема, в яких умовах мешкає окупант.

Також у мережі віруситься відео, як росіяни викрадають пральну машинку.

Тим часом з відділення "Нової пошти" в одному з населених пунктів Харківщини загарбники поцупили унітаз. Пропажу виявили після втечі ворога.

Епічною також є історія про окупанта, який вкрав MacBook та, щоб заховати його, викинув пластину з бронежилета.

Зверніть увагу! Російські окупанти бояться контрнаступу українських героїв на Півдні. Загарбники тікають з Херсона та вивозять усе награбоване . Ворог краде навіть швидкі.

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