Російських військових вибили з території "Азовсталі", – Арестович
Російських окупантів більше немає на території заводу "Азовсталь". Українські військові відбили штурм ворога.
Інформацію ще уточнюють
Радісну новину повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, пише 24 канал.
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Вчора російські війська ввійшли на територію "Азовсталі", але були вибиті нашими захисниками,
– заявив політик.
Він додав, що влада узагальнює інформацію про те, що відбувається на території меткомбінату зараз. Відомо, що на території тривають бої, але де і як вони просуваються – ще встановлюють.
Що відомо про штурм "Азовсталі"
В обід 4 травня ЗМІ повідомили про те, що російські військові прорвалися на територію "Азовсталі", а зв'язку з нашими захисниками немає. Водночас у підвалах меткомбінату залишаються сотні цивільних, серед яких є діти, жінки та люди похилого віку.
Згодом нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія підтвердив, що ворог – на території "Азовсталі". Штурм, за його словами, тривав 2 дні. При цьому політик зазначив, що влада має зв'язок із військовими.
Водночас у Генштабі наголосили, що росіяни так і не досягли успіху. Попри потужні обстріли та авіацію, їм не вдалося взяти завод під контроль. Наші військові мужньо боронять територію і не віддають окупантам жодного клаптика без бою.
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Як ворог потрапив на територію заводу
За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, окупантам допоміг місцевий зрадник – електрик із заводу. Він показав росіянам підземні тунелі, через які можна потрапити на "Азовсталь". 3 травня путінська армія почала штурмувати ці тунелі.Зверніть увагу! Ввечері 4 травня командир захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко записав термінове відеозвернення. У ньому він заявив, що на території меткомбінату тривають важкі бої. Воїн запевнив, що, попри складну ситуацію, наші бійці продовжують тримати оборону.
Евакуація з "Азовсталі": коротко
- Провести евакуацію цивільного населення з блокадного заводу у Маріуполі вперше вдалося 1 травня. Тоді до Запоріжжя вивезли сотню жінок, дітей та літніх людей.
- Однак на території "Азовсталі" перебувають сотні поранених військових, які потребують негайної медичної допомоги. В ООН зазначили, що наразі не можуть взяти на себе відповідальність за безпечне вивезення бійців.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що українська влада продовжить робити все, щоб евакуювати із заводу всіх – і цивільних, і військових. З початку війни не було ще жодного дня, щоб Україна над цим не працювала.
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