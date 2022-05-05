Російських військових вибили з території "Азовсталі", – Арестович

5 травня 2022 , 14:13
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Російських окупантів більше немає на території заводу "Азовсталь". Українські військові відбили штурм ворога.

Інформацію ще уточнюють

Радісну новину повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, пише 24 канал.

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Вчора російські війська ввійшли на територію "Азовсталі", але були вибиті нашими захисниками,
– заявив політик.

Він додав, що влада узагальнює інформацію про те, що відбувається на території меткомбінату зараз. Відомо, що на території тривають бої, але де і як вони просуваються – ще встановлюють.

Що відомо про штурм "Азовсталі"

В обід 4 травня ЗМІ повідомили про те, що російські військові прорвалися на територію "Азовсталі", а зв'язку з нашими захисниками немає. Водночас у підвалах меткомбінату залишаються сотні цивільних, серед яких є діти, жінки та люди похилого віку.

Згодом нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія підтвердив, що ворог – на території "Азовсталі". Штурм, за його словами, тривав 2 дні. При цьому політик зазначив, що влада має зв'язок із військовими.

Водночас у Генштабі наголосили, що росіяни так і не досягли успіху. Попри потужні обстріли та авіацію, їм не вдалося взяти завод під контроль. Наші військові мужньо боронять територію і не віддають окупантам жодного клаптика без бою.

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Як ворог потрапив на територію заводу

За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, окупантам допоміг місцевий зрадник – електрик із заводу. Він показав росіянам підземні тунелі, через які можна потрапити на "Азовсталь". 3 травня путінська армія почала штурмувати ці тунелі.

Зверніть увагу! Ввечері 4 травня командир захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко записав термінове відеозвернення. У ньому він заявив, що на території меткомбінату тривають важкі бої. Воїн запевнив, що, попри складну ситуацію, наші бійці продовжують тримати оборону.

Евакуація з "Азовсталі": коротко

  • Провести евакуацію цивільного населення з блокадного заводу у Маріуполі вперше вдалося 1 травня. Тоді до Запоріжжя вивезли сотню жінок, дітей та літніх людей. 
  • Однак на території "Азовсталі" перебувають сотні поранених військових, які потребують негайної медичної допомоги. В ООН зазначили, що наразі не можуть взяти на себе відповідальність за безпечне вивезення бійців.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що українська влада продовжить робити все, щоб евакуювати із заводу всіх – і цивільних, і військових. З початку війни не було ще жодного дня, щоб Україна над цим не працювала.

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Автор: Софія Мінджоса