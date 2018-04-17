Російським студентам, які повернуться з Британії, обіцяють допомогти з роботою на Далекому Сході

У Росії запустили проект, який спрямований на створення умов для повернення на батьківщину російських студентів з Великої Британії та інших країн, що "проявляють недружнє ставлення" до РФ.

Про це пише видання "Коммерсантъ", передає Укрінформ.

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"Росспівробітництво запустило проект "Highly Likely Welcome Back, або пора додому!" зі створення умов для повернення російських студентів з Великої Британії та інших країн, що "проявляють недружнє ставлення" до Росії. ... Студентам, які повернулися на батьківщину, обіцяють допомогти продовжити навчання у МДІМВ або працевлаштуватися, наприклад на Далекий Схід", – йдеться у повідомленні.

Московський державний інститут міжнародних відносин вже заявив про участь у проекті та готовність прийняти близько кількох сотень нових студентів. За даними Міністерства освіти і науки РФ на 2017 рік, за кордоном навчалися близько 60 тисяч російських студентів.