Гарна новина для України: ексспівробітник КДБ пояснив процеси в міноборони Росії

В Росії тривають "чистки" в міністерстві оборони. З появою нового міністра Андрєя Бєлоусова, майже не щодня з'являються новини про затримання чергового високопосадовця, якого підозрюють в корупції.

Така ситуація у головному російському воєнному відомстві є дуже вигідною для України. Таку думку висловив 24 Каналу колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зазначивши, що так звана "боротьба" з корупцією в російському міноборони ні до чого гарного не призведе.

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Корупція – "мастильний матеріал"

Вся ця "перетряска" в міністерстві оборони Росії, коли назначається новий міністр, його заступники, відбуваються зміни у всьому відомстві, призведе до того, що там буде повний безлад, і це, на думку Жирнова, гарна новина для України.

Вони будуть "боротися" з корупцією, однак вона є "мастильним матеріалом" для російської воєнної машини – якщо не буде корупції, то нічого не працюватиме,

– зауважив він.

Поки Бєлоусов буде "боротися" з корупцією, міноборони замре місяців на шість. За цей час все заспокоїться, там навчаться заносити гроші в нові кабінети, а в кабінетах навчаться брати хабарі.

Порушив субординацію

Водночас в Росії заарештували генерал-майора Івана Попова, якого підозрюють у "шахрайстві в особливо великому розмірі".

Це інша історія, яка триває з 2023 року. Попов жорстко критикував керівництво збройних сил Росії приблизно так само, як і Євген Пригожин. Попова за критику було усунуто з посади командувача 58-ї армії,

– зазначив колишній співробітник КДБ.

Дії Попова були порушенням субординації. З одного боку він – командував 58 армією на території Запорізької області. Він є воєнним злочинцем, як і решта російських військових. Водночас, на думку Жирнова, Попов є доволі пристойним військовим – з людської точки зору. Він опікувався своїми підлеглими, не хотів їх кидати в "м'ясні штурми".

Те, що таких хороших генералів звільняють та заарештовують, це також гарна новина для України. Попов на своєму місці командувача доставив би ЗСУ набагато більше проблем,

– наголосив він.

Те, що його усунули, є логічним з погляду військової ієрархії. Тому що генерала, який публічно не погодився зі своїм вищим начальством, не можуть у військовому відомстві залишити на своїй посаді. Через це його звільнили, а тепер і заарештували.

"Однак його затримали не за порушення субординації, тому й вигадали корупційну схему, щоб був привід для арешту. Водночас ця справа може бути реальною, адже в російській армії все тримається на корупції", – припустив Сергій Жирнов.

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