"Пощастило, що всі живі": під Авдіївкою дрон росіян влучив у бліндаж українських військових

Російські війська продовжують наступальні дії на Авдіївському напрямку. Окупанти застосовують різноманітне озброєння, в тому числі й безпілотники.

Один з ворожих дронів влучив у бліндаж українських прикордонників. Це сталося на Авдіївському напрямку, де в попередні дні загострилася обстановка.

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Росіяни атакували прикордонників на Авдіївському напрямку

Російський дрон-камікадзе зруйнував бліндаж прикордонників. Український військовий на відео зазначив, що внаслідок удару ворожого дрону всі живі.

Прикордонники показали бліндаж, в який прилетів російський дрон: дивіться відео

"Противник намагається наступати, проте отримує гідну відсіч", – прокоментували атаку росіян у МВС.

Наступ Росії на Авдіївському напрямку: головне на цей момент