"Пощастило, що всі живі": під Авдіївкою дрон росіян влучив у бліндаж українських військових
19 жовтня 2023, 17:29Читать новость на русском
Джерело:МВС України
Російські війська продовжують наступальні дії на Авдіївському напрямку. Окупанти застосовують різноманітне озброєння, в тому числі й безпілотники.
Один з ворожих дронів влучив у бліндаж українських прикордонників. Це сталося на Авдіївському напрямку, де в попередні дні загострилася обстановка.
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Росіяни атакували прикордонників на Авдіївському напрямку
Російський дрон-камікадзе зруйнував бліндаж прикордонників. Український військовий на відео зазначив, що внаслідок удару ворожого дрону всі живі.
Прикордонники показали бліндаж, в який прилетів російський дрон: дивіться відео
"Противник намагається наступати, проте отримує гідну відсіч", – прокоментували атаку росіян у МВС.
Наступ Росії на Авдіївському напрямку: головне на цей момент
- Російські військові приблизно з 10 жовтня перейшли в наступ на Сході України. Найгарячіша ситуація у районі Авдіївки та Мар'їнки, де окупанти наступають великими силами.
- Росія намагається взяти Авдіївку в оточення, а також прагне вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця 2023 року. У ЗСУ заявили, що агресор збільшив активність на Мар'їнському напрямку.
- У Генштабі ЗСУ розповів, що ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку за допомогою повітряної підтримки. За 10 днів наші воїни вже збили 5 штурмовиків Су-25.
- За минулу добу наші захисники відбили 3 атаки окупантів на Авдіївському напрямку. Водночас загарбники намагаються наступати на околицях Новокалинового та Первомайського, що в Донецькій області, але не мають успіху.
- Начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш 19 жовтня розповів, що після певного зниження інтенсивності бойових дій росіяни знову активізувалися на Авдіївському напрямку.
- У розвідці Британії, оцінюючи наступ Росії на Авдіївському напрямку, заявили, що прогрес противника повільний, а втрати – великі. Крім того, розвідка Британії ставить під сумнів те, що Росія може захопити Авдіївку в короткостроковій перспективі.