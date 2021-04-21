Російський ешелон прямує в Крим: яку військову техніку може привезти ворог

У мережу потрапило відео з російською військовою технікою. Дослідники групи Conflict Intelligence Team виявили там радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".

Користувач ТікТок опублікував відео 20 квітня 2021 року. Фахівці також заявили, що військову техніку Росія направляє у тимчасово окупований Крим.

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За даними дослідницького центру, військовий ешелон відправили зі станції Домна, що у Забайкальському регіоні. Техніка прямує на станцію Айвазовська, неподалік від полігону "Опук".

У квітні там зафіксували значну кількість військових сил противника. Відстань між станціями становить понад 7 000 кілометрів.

Радіолокаційна станція "Каста-2Е2"є російською розробкою / Фото rusarmy.com

CIT зазначили, що це вперше Росія переправляє на півострів техніку з Східного військового округу, за час нарощення військ у 2021 році. Серед зброї, яка потрапила на відео, дослідники виявили мобільну радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".

Довідка. Радіолокаційна станція "Каста-2Е2" – російська військова техніка, яка призначена для контролю повітряного простору, визначення координат і впізнання повітряних цілей.

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