Російський "Кинджал" вбив 8-річного хлопчика на Прикарпатті: дитину не змогли врятувати

Російські військові 11 серпня вбили дитину під час обстрілу Івано-Франківської області. Жертвою атаки російських терористів став 8-річний хлопчик.

Ворожа аеробалістична ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі. Хлопчика в критичному стані було доставлено до лікарні.

Дивіться також Свист ракети і дитячий крик: очевидець показав моторошне відео прильоту по готелю у Запоріжжі

Дитину привезли у лікарню в критичному стані

Як розповіла очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося.

Також Світлана Онищук підтвердила влучання окупантів по цивільному об'єкту на Прикарпатті.

Що окупанти атакували на Прикарпатті

У Повітряних силах ЗСУ розповіли деталі атаки окупантів. Зокрема, близько 10:00 противник здійснив пуски 4 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К.

Пуски здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей Росії.

Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний-захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор.

Подробиці удару по Прикарпаттю

В Офісі генпрокурора повідомили, що російська ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми.

Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

Уламки "Кинджала" впали в Києві