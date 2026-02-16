Шон Піннер – колишній британський солдат, український морський піхотинець, який пройшов полон пояснив 24 Каналу, що Росія навмисно застосовує жорстокість до військовополонених, щоб залякати інших через розповіді про знущання.

Дивіться також: Різниця колосальна: Зеленський назвав кількість полонених Росії та України

Як полон змінює сприйняття реальності у військових?

Під час недавнього обміну 157 українських військовополонених повернулися додому, але багато з них були здивовані зустріччю з прапорами та обіймами. Дехто навіть не вірив, що ця зустріч організована саме для них.

Найнебезпечнішим є момент захоплення через непередбачуваність ситуації. Після проходження початкового етапу полону шанси на виживання значно зростають.

Мене тримали в камері 1 на 3 метри протягом 60 днів без сонця, годували лише хлібом і водою. Потім камера стала вдвічі більшою, але режим залишився: 23 – 24 години на добу в ізоляції, максимум година прогулянки. Кожен день – як день бабака, а всі новини сильно відфільтровані через державні ЗМІ,

– пояснив Піннер.

Полонені не мають уявлення про реальний стан справ у світі, отримуючи інформацію лише зі слів охоронців та жорстко відрегульованих медіа.

Чому свобода іноді приносить не лише радість, а й шок?

Зверніть увагу! Назар Далецький повернувся з полону на території Росія, хоча раніше його вважали загиблим через результати ДНК-експертизи. Родина навіть поховала обгоріле тіло, яке їм передали як його останки. Військовослужбовець перебував у полоні з 2022 до 2026 року, де зазнавав жорстокого поводження. Лише влітку 2025 року стало відомо, що він живий.

Звільнені полонені виходять, не розуміючи, яка інформація правдива, а яка ні. За 4 роки полону життя пішло далі: люди подорослішали, цілі міста перетворилися на руїни.

"Коли виходиш, ти радієш, але я не пам'ятаю, щоб був дуже щасливий, хоча думав, що буду. Найбільше хотілось з'ясувати прогалини в житті за час полону. У цих хлопців величезні прогалини, тому на них чекає великий шок. І це тільки початок", – сказав Піннер.

Після звільнення полоненим потрібно збирати інформацію про пропущене життя, возз'єднуватися з родинами, які побачать їх зовсім іншими, та проходити тривалий процес відновлення.

Росіянам насправді все одно. У них немає жодних моральних бар'єрів щодо військовополонених. Мене били струмом, кололи ножем у ноги, морили голодом, влаштували фіктивний суд. Я схуд до 60 кілограмів, на фото було видно ребра – немов з японського військового табору. Вони хочуть, щоб ти повернувся і розповідав ці історії про жорстокість, щоб відлякати інших. Це їхня ментальність,

– зазначив Піннер.

Що ще відомо про обміни полоненими?

Володимир Зеленський заявив, що зараз у полоні на території Росія перебувають приблизно 7 тисяч громадян Україна, тоді як в Україні утримують понад 4 тисячі російських військових.

У результаті першого у 2026 році обміну полоненими додому повернулися 157 громадян Україна – як військові, так і цивільні. З них 139 людей перебували у полоні ще з 2022 року.