Російський посадовець випадково видав позиції окупантів: туди вже прилетіло

Радник губернатора Орловської області Сєргєй Лєжньов випадково злив позиції окупантів біля Кремінної. Цим вдало скористалися українські розвідники.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на російські телеграм-канали. Лєжньов вирішив "похизуватися", як він допомагає окупантам в Луганській області.

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"Спалив" місце розвантаження окупантів

Посадовець почав хвалитися, що привіз росіянам воду та пічки для готування їжі. Паралельно він виклав у своєму телеграм-каналі фотографії та відео з "традиційного" місця, де окупанти розвантажують різні припаси поблизу Кремінної.

Цим вдало скористалися Сили оборони України. Військові визначили координати цієї локації та влучили туди, ймовірно, з артилерії.

Лєжньов "спалив" позиції окупантів / Скриншот

Найцікавіше, що згодом сам Лєжньов опублікував відео наслідків прильоту. При цьому він був надзвичайно здивованим, що туди "відправили подарунок". А потім ще й виправдовувався.

Діяльність Лєжньова особливо розізлила різних місцевих пропагандистів. Там розповідали, що внаслідок удару були поранені та загиблі окупанти, а також – пошкоджена різна техніка.

Втрати Росії у війні проти України: коротко

З початку повномасштабної війни Росія зазнала колосальних втрат серед особового складу та військової техніки. Вторгнення почалося 24 лютого 2022 року.

З того часу Росія втратила майже 320 тисяч одиниць особового складу. А за 20 листопада ця цифра зросла ще на 610 одиниць.

Також українські військові знищили 5439 ворожих танків, 10174 бойових броньованих машин, 7752 артилерійських систем, 899 реактивних систем залпового вогню, 588 засобів ППО, 323 літаки тощо.