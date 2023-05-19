До Курської області прибув російський спецназ: які завдання буде виконувати

Головне розвідувальне управління Росії прислало в Курську область, яка межує з Україною, підрозділи спецпризначенців. Вони можуть виконувати диверсійні операції, або залучатись до протидиверсійної роботи.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що ця група російських військових диверсантів може завдати трохи клопоту для прикордонних районів України.

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Спецпризначенці мають два завдання

Жданов заявив, що російський спецназ застосовується в тому числі й для ведення диверсійних та розвідувальних операцій. Це їхня безпосередня робота і вони намагатимуться розгорнути підривну діяльність на нашій території, що межує з Курською областю.

Це їхнє основне завдання, але також вони можуть займатись контрдиверсійною роботою. За останні місяці у них там багато чого трапляється, постійно якась "бавовна", вибухи, сходження з колії, – зазначив військовий експерт.

Олег Жданов про завдання спецназу Росії у Курську: дивитись відео

Якщо ж російські спецпідрозділи приїхали боротись з українськими диверсантами та партизанами, то особливу увагу вони приділятимуть об’єктам критичної інфраструктури, а також військовим об’єктам, які можуть бути цікавими для наших диверсійних груп.

"У випадку протидиверсійної роботи, будуть залучені багато структур: ФСБ, Росгвардія, поліція, агентурна розвідка. Якщо буде виявлено диверсантів, то оголошують операцію "Перехват" або "Кільце" і прочісують певний район з метою ліквідації чи захоплення диверсантів", – додав Жданов.

Що відомо про російський спецназ у Курську