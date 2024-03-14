Усе "з коліс": полковник запасу ЗСУ припустив, що чекає на російську "оборонку"

В Інституті вивчення війни вважають, що російська "оборонка" може мати проблеми через санкції. Та у країни, яка виробляє зброю, вона ніколи не закінчиться. Однак Росія може вийти на виробництво "з коліс". Мовляв, скільки виробили – стільки й використовуватимуть.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що чим менше боєприпасів та техніки – тим меншу ширину фронту зможуть утримувати окупанти. Однак при цьому єдиний нескінченний ресурс ворога – це люди.

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"Терористичний ресурс у росіян – приблизно 1000 терористів на добу. Є 1120 міст у Росії приблизно. Якщо навіть по одному терористу ставити до лав, то 1120 російських військових можуть щодобово поставлятися до військ", – сказав Світан.

Приблизну таку ж кількість російських військових і знищують щодня українські захисники.

Бажання Путіна

Припустимо, росіяни уже вийшли на роботу "з коліс" у виробництві боєприпасів – вони виготовляють 5 – 7 тисяч снарядів за добу. Окупанти при цьому за день використовують 7 – 10 тисяч боєприпасів. Тут мовиться також про іранські, китайські та північнокорейські снаряди.

Чому Путіну дуже терміново зараз треба зупинити взагалі бойові дії по лінії фронту? Чому зараз ми чуємо заклики до "замороження конфлікту"? Це Путіну потрібно зупинитися для того, щоб створити певні запаси, щоб не працювати "з коліс",

– вважає військовий експерт.

Президент країни-агресорки не може збільшити інтенсивність бойових дій. Не лише наступальних, але й оборонних.

Час на "відновлення"

За рік, вважає полковник запасу ЗСУ, окупанти можуть мати проблеми з технікою. Вони можуть дістати майже усю техніку з радянських складів. Відновити, поставити у стрій і її більше не буде. Далі загарбники зможуть використовувати лише ту техніку, яку виготовлятимуть.

"Це, можна сказати, доведеться росіянам відмовитися від наступальних моментів. Цієї техніки вистачить лише на оборонні заходи на лінії фронту 1200 кілометрів", – сказав льотчик-інструктор.

Росіяни прекрасно розуміють, що подальше знищення російської техніки призведе до повного її знищення. Те саме стосується й авіації. Такий процес уже триває з Чорноморським флотом Росії. Так українські військові уже знищили або вивели з ладу понад третину ворожих кораблів.

"Російська воєнщина розуміє, що наступного року вона не зможе навіть оборонні заходи проводити. Їм треба зупинити бойові дії, їм треба років на п'ять повністю перезарядитись", – додав Роман Світан.

Це уже для того, аби підготуватися до руху проти країн НАТО. Принаймні, до Європи.

На кого працює час

Поки українська армія воює, а не зупинилася, час працює на Україну. Він може почати працювати на Владіміра Путіна лише тоді, якщо Україну або змусять, або вона сама зголоситься припинити бойові дії – тобто заморозити війну.

Ось тоді час працюватиме на Путіна. Причому щодня 5 – 7 тисяч снарядів лягатимуть на склади, а потім вони зможуть знову по 60 – 70 тисяч використовувати їх щодня,

– вважає полковник запасу ЗСУ.

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