Хакери з КНДР зламали мережі найбільшого російського виробника ракет: що означає сигнал

Північнокорейські хакери зламали комп'ютерні мережі російського виробника ракет "НВО Машинобудування". Це могло бути вказівкою від Китаю.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Як відомо, на саміті в Саудівській Аравії стали очевидними розбіжності Москви та Пекіна щодо врегулювання війни в Україні.

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"КНДР існує тільки в тих межах, у яких їм дозволяють китайські господарі. Тому такі недружні щодо Росії дії – це результат сигналу з Пекіна", – припустив Яковенко.

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В інтерв'юрадник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що останні події в Росії продемонстрували всьому світу слабкість Владіміра Путіна. Зокрема, Китай розчарувався в російському диктаторі і планує переглянути свою зовнішню політику.

Через кілька місяців після хакерської атаки КНДР оголосила про низку досягнень у своїй програмі розробки балістичних ракет. Водночас незрозуміло, чи це пов'язано з використанням відомостей, отриманих унаслідок злому.

"Потенціал КНДР для мене є певним невідомим. Навіть в умовах повного тоталітаризму якісь розробки можливі", – наголосив Яковенко.

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