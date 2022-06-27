У російському МЗС розкидаються абсурдними заявами про підготовку до ядерної катастрофи в Лондоні

У МЗС Росії знову виплеснули абсурдну заяву. Цього разу там почали розповідати про "Лондон, який готується до ядерного апокаліпсиса". Мовляв, британці "придумують заяви щодо цього", щоб очорнити Кремль.

Великий твір "роздумів" на цю тему написала директорка Департаменту друку цього міністерства Марія Захарова. Раніше ця ж посадовиця звинуватила Ізраїль у підтримці нацизму. Тому вона є типовою представницею міністерства, яке давно перетворилося на зливний бачок пропаганди кремля.

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Придумала, що в Британії відбувається "крах" монархії

Захарова вважає, що в Британії не бояться можливих ядерних ударів, а лише відвертають увагу "від внутрішньополітичного краху британської монархії". Цікаво, що причиною описаного "краху" вона називає речі, які більшою мірою притаманні Москві – нескінченні змови, кризи та корупційні скандали.

Також у дописі вона згадала й главу МЗС Британії Ліз Трас, яка говорила про загрозу конфлікту НАТО і Росії. Захарова писала про це так, наче зараз взагалі немає передумов для таких припущень. Ймовірно, посадовиця країни-терориста просто не дивилася російське телебачення, де пропагандисти обголювали ракети, які можуть "потопити" Британію.



Один із пропагандистів "культу ядерної зброї" Росії / Скриншот

Захарова ігнорує заяви Путіна

Але Захарова забула згадати навіть усі офіційні заяви своєї держави. Ба більше, представниця МЗС Росії навіть неуважно слідкує за висловлюваннями власного президента Володимира Путіна. Або ж вона свідомо вирішила не брати до уваги те, що говорить їхній літній правитель.

Бо напередодні публікації цього тексту навіть була подія, на якій були розмови, які роблять абсурдним кожен із аргументів "політикині". 25 червня кремлівський диктатор зустрівся з білоруським і вони, зокрема, обговорювали питання "відповіді заходу".

Путін привселюдно пообіцяв самопроголошеному президенту Лукашенку, що на озброєння Білорусі надійдуть ракетні комплекси "Іскандер-М". Ба більше, він навіть підкреслив: вони можуть використовуватись для стратегічних ядерних ударів. Однак білоруський тиран теж не відставав у бажанні "відповідати". Тому попросив і переобладнати й білоруські винищувачі. Тут Путін теж вирішив потішити керівника своєї держави-сателіта. Він сказав, що на російські заводи повезуть Су-25, які переобладнають для можливості нести ракети з ядерними зарядами.

Ще варто й згадати, що 9 червня Росія вслід за НАТО почала навчання у Балтійському морі. Держава-агресорка стягнула туди 60 кораблів та 40 винищувачів. Цікаво, що про навчання Північноатлантичного Альянсу було відомо заздалегідь. А Росія про своє брязкання технікою не попереджала.

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