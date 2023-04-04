Санкції не лякають, – політтехнолог про плани Кремля щодо війни

Про неминучий контрнаступ українських сил напередодні говорили в США. За військової підтримки союзників Україна має шанс звільнити свої території й завдати нищівної поразки ворогу.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що кремлівській еліті, яка розв'язала війну проти України, потрібна лише перемога у ній. Інші варіанти вони навіть не розглядають.

До теми Бути чи здаватися: що передбачає нова концепція зовнішньої політики Росії від Путіна

Немає майбутнього без війни

Шейтельман зазначив, що Владімір Путін навіть не думає про поразку. А разом з ним усі співучасники розв'язання війни проти України – ті, хто брав участь у нараді Радбезу Росії 21 лютого 2022 року.

На цьому засіданні ухвалили рішення про початок війни. На ньому були присутні приблизно 30 осіб. Серед них Патрушев, Медведєв, Лавров, Шойгу та інші. Ці люди – головні військові злочинці. І для них немає майбутнього без війни,

– підкреслив політтехнолог.

Російська еліта буде робити все можливо, щоб війна не закінчувалась. Принаймні за їхнього життя.

Михайло Шейтельман розповів про сподівання Путіна на перемогу у війні: дивіться відео

Інструмент тиску

Шейтельман зауважив, що існують інструменти, які можуть змусити Росію не затягувати війну на тривалий час. Але ці механізми впливатимуть не на еліту, а усю Росію в цілому.

Еліта нових страждань не отримає. Санкції їх не лякають – вони зачинені в Росії. Але потрібно, як і Путіну, видати їм ордери на їхні арешти,

– відзначив співрозмовник.

Всю територію Росії потрібно оточити й не дозволити їй торгувати з іншими країнами. Відрізати її від світового простору будь-якими засобами.

Вже сьогодні Росія має дефіцит бюджету за перші 70 дні року – 70 мільярдів доларів. Кожного дня їм не вистачає одного мільярду,

– додав політтехнолог.

Ситуація в Росії має погіршуватись щоденно, щоб росіяни ставали біднішими, відчували дефіцит їжі тощо.

"Тоді це буде інструмент тиску. Адже голодні люди не спроможні побудувати танк. Так, ці заходи жорстокі. Але потрібно зупинити найжорстокішу війну, яку розв'язано після Другої світової. Тому гуманітарні методи тут не працюють", – впевнений Михайло Шейтельман.

Які настрої в російських елітах